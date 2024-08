CALCIOMERCATO ATALANTA, LOOKMAN FUORI ROSA CONTRO IL LECCE: HA CHIESTO LA CESSIONE

Si può parlare di polveriera in casa Atalanta dove, dopo il caso Koopmeiners e l’infortunio di Scamacca, anche Lookman crea problemi a Gian Piero Gasperini e ha chiesto di non essere convocato per la partita contro il Lecce per ragioni di calciomercato. L’attaccante nigeriano sembrava poter essere la chiave di un’Atalanta che sarà priva di Scamacca e Koopmeiners e invece è stato sedotto dal corteggiamento del Paris Saint-Germain che vuole acquistarlo dopo esser rimasto colpito dalle sue prestazioni in Europa League.

Sono 17 gol e 10 assist quelli effettuati da Lookman nella scorsa stagione e il calciomercato Atalanta dovrà essere bravo a gestire la situazione per limitare al minimo i possibili danni di una situazione così spinosa creatasi ad ore dal debutto nel nuovo campionato di Serie A. Non sembra ancora esserci nulla di concreto in una possibile trattativa con il Paris Saint-Germain che rimane alla porta per capire come si evolverà la situazione con Percassi che sarà chiamato anche a gestire possibili malumori di un Gasperini colpito dal calciomercato in uscita.

CALCIOMERCATO ATALANTA, EL BILAL TOURE VERSO LO STOCCARDA

Gli attaccanti presenti nella rosa della Dea, senza contare Lookman, sono solo tre per la partita contro il Lecce dove Retegui e De Ketelaere avranno il peso dell’attacco insieme al giovane Vavassori che potrebbe essere anche chiamato in campo. Il deserto di attaccanti della Dea nasce da un calciomercato Atalanta che fatica a decollare ed ha da poco visto anche la cessione di El Bilal Touré che diventerà il prossimo attaccante dello Stoccarda per una cifra intorno ai 27 milioni di euro dopo una stagione passata alle prese con un brutto infortunio.

La situazione è delicatissima e il calciomercato Atalanta dovrà cambiare i suoi piani alla ricerca di nuovi attaccanti che possano completare la rosa e chiudere le enormi voragini lasciate da Koopmeiners, Lookman e Scamacca per garantire a Gasperini una squadra in grado di competere per le prime posizioni della Serie A.