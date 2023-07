CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ El Bilal Tourè, acquisto record. E adesso Hojlund… (26 luglio 2023)

L’Atalanta ha fatto una mossa audace sul calciomercato, acquisendo El Bilal Tourè per una cifra record di 33 milioni di euro, inclusi bonus. Il giocatore è stato una delle grandi promesse della scorsa stagione, attirando l’interesse di club importanti come l’Everton. Tuttavia, l’Atalanta ha battuto la concorrenza di calciomercato euro su euro per portare a casa questo talentuoso attaccante veloce e potente, piazzando il colpo più costoso della sua storia: mai un calciatore era stato pagato tanto dai bergamaschi.

Touré è esploso quando è stato venduto all’Almeria, in Spagna, per 8 milioni di euro. Durante la stagione, ha segnato 7 gol in Liga in sole 21 partite, dimostrando di essere un centravanti moderno e versatile, capace di giocare anche come attaccante esterno. Con queste prestazioni straordinarie, ha attirato l’attenzione dell’Atalanta, che ha deciso di investire una cifra considerevole per portarlo in Italia. Il tecnico dell’Atalanta, Gasperini, ha grandi aspettative per Tourè, e si augura che possa essere un degno sostituto di Duvan Zapata al centro dell’attacco della squadra.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, HOJLUND VERSO LA PREMIER?

Dall’altra parte, c’è un altro giocatore che sta attirando l’interesse di un grande club europeo. Rasmus Hojlund è nel mirino del Manchester United, e il club inglese sembra pronto a fare un’offerta importante per portare il giovane talento all’Old Trafford. L’Atalanta è disposta ad ascoltare l’offerta di calciomercato, con una cifra intorno ai 70 milioni di euro più bonus, che potrebbe avvicinarsi a quota 75 milioni di euro. Una cifra che ha spaventato la Juventus, che inizialmente sembrava interessata all’attaccante danese.

Il club italiano ha espresso la volontà di accelerare le trattative, sapendo che Hojlund ha già un accordo totale con il Manchester United. L’offerta è attesa entro giovedì, ma l’Atalanta è determinata a ottenere il miglior affare possibile per il giovane attaccante. Mentre la situazione si evolve, il futuro di Hojlund sembra destinato a un’importante sfida con una delle squadre più prestigiose d’Europa, pronta a rilanciarsi ad alti livelli anche in ambizio internazionale come lo United.











