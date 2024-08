CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, O’RILEY LIBERATO ANCHE DAL SUO ALLENATORE

In casa Atalanta il calciomercato estivo potrebbe portare ancora qualche faccia nuova alla corte di Gian Piero Gasperini. Secondo le indiscrezioni delle scorse settimane, la Dea avrebbe espresso in particolare l’interesse nei confronti di Matt O’Riley, ventitreenne di proprietà del Celtic e, come riportato da Tuttoatalanta.com, del quale ha parlato il suo allenatore Brendan Rodgers.

Diretta Parma Atalanta/ Streaming video tv: "anticipo" di Serie A al Tardini (amichevole, 4 agosto 2024)

Il tecnico degli scozzesi ha di fatto liberato il giocatore spiegando: “Sono molto fiducioso che non lo influenzerà. Non è facile, questa è la realtà ma è un professionista assoluto. Sa di essere in una buona posizione qui. L’ho già detto prima, il Celtic è un posto che puoi lasciare, ma non sei obbligato a farlo. E penso che abbia visto cosa gli hanno dato gli ultimi tre anni e i progressi che ha fatto nella sua carriera. Ha 23 anni, quindi se arriva a 35 anni, gli rimarranno altri 12 anni nella sua carriera, ha investito nel suo tempo, nel suo sviluppo.” Attenzione però alla concorrenza rappresentata dalla Juventus.

Calciomercato Juventus/ Giuntoli prova a fare lo sgambetto all'Atalanta per Nico Gonzalez (1 agosto 2024)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, HATEBOER VERSO IL RENNES

Oltre ad eventuali mosse in entrata, il calciomercato dell’Atalanta guarda anche alle possibile partenze di alcuni elementi non ritenuti indispensabili o che comunque vorrebbero vivere un’altra esperienza altrove. Chi potrebbe salutare i bergamaschi nell’immediato futuro almeno secondo i rumors è Hans Hateboer, finito nel mirino del Rennes.

Come spiegato pure da Gianluca Di Marzio, il trentenne olandese lascerà l’Italia per giocare nel campionato francese venendo ceduto dai nerazzurri con un’operazione in uscita da tre milioni di euro.

Calciomercato Fiorentina/ L'Atalanta vuole Nico Gonzalez: viola su Berardi (31 luglio 2024)