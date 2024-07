Calciomercato Atalanta News/ O’Riley, la situazione sul grande colpo: cosa manca all’arrivo (13 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, È TEMPO DI O’RILEY

Il calciomercato Atalanta punta forte su Matt O’Riley. Il classe 2000 del Celtic è l’obiettivo principale del club orobico che dovrà affrontare la cessione di uno dei suoi pilastri ovvero Teun Koopmeiners. Sebbene non sia arrivata nessuna offerta ufficiale, il centrocampista olandese è promesso sposo alla Juventus, squadra in pole da tempo su di lui anche per via dell’interesse ricambiato dal giocatore.

Secondo Matteo Moretto, c’è stata addirittura stata una prima proposta ufficiale al club di Glasgow per l’acquisto del centrocampista danese. Reduce da una stagione clamorosa con 19 gol in 49 partite, O’Riley potrebbe rivelarsi l’ennesimo grande acquisto dell’Atalanta

I colloqui tra le due parti ci sono già stati e hanno avuto esito positivo. Dunque, nelle prossime ore di calciomercato, l’Atalanta farà il possibile per chiudere il prima possibile il sostituto di Koopmeiners. Come detto, l’addio certo del calciatore orobico “assicura” all’Atalanta una grande somma economica da reinvestire.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, PICCOLI E ZORTEA AL CAGLIARI IN PRESTITO

Il calciomercato Atalanta si sviluppa anche in uscita. La Dea è molto attiva, come testimoniano le cessioni di Cambiaghi al Bologna e Okoli al Leicester. Ora gli orobici stanno cercando di piazzare anche qualche proprio tesserato in prestito, sperando che la loro valutazione salga.

Piccoli e Zortea, rispettivamente reduci dalle esperienze in Serie A al Lecce e Frosinone, si ritroveranno nella stessa squadra. Infatti, il Cagliari sarebbe vicinissimo a chiudere la doppia operazione. Cittadini invece, di ruolo difensore, si unirà al Frosinone in Serie B.

