Calciomercato Bologna News/ Cambiaghi si farà, ma il grande sogno è Mikautadze (oggi 10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS: ARRIVA CAMBIAGHI

Il calciomercato Bologna è entrato come sappiamo in una nuova era: quella di trattative per costruire una squadra da Champions League, la straordinaria realtà della società felsinea per la prossima stagione. Giovanni Sartori, che si è dimostrato un maestro, ha già chiuso un paio di colpi ed è in procinto di sferrare il terzo: si tratterà di Nicolò Cambiaghi di cui si parla da qualche giorno. Le ultime due stagioni le ha giocate a Empoli: Davide Nicola ne ha fatto un titolare nell’ennesima impresa salvezza ma a dire il vero Cambiagi era stato più incisivo (6 gol) nel campionato precedente. Il Bologna però tratta con l’Atalanta, perché il cartellino è ancora di proprietà della Dea.

L’accordo con la società bergamasca è stato trovato sulla base di 10 milioni di euro più bonus, ora bisogna sedersi al tavolo per trattare con l’entourage del calciatore; Cambiaghi però sembra intenzionato a firmare per il Bologna con la possibilità di essere un calciatore importante nel progetto di Vincenzo Italiano, che secondo il suo modo di giocare lo può schierare esterno o centrale sulla trequarti. Sicuramente all’Atalanta, visto anche l’arrivo di Nicolò Zaniolo, gli spazi saranno più ridotti; dunque l’avventura di Cambiaghi in Serie A dovrebbe proseguire a Bologna, con anche una Champions League da onorare.

IL COLPO PUÒ ESSERE MIKAUTADZE

Cambiaghi quasi fatto, ma adesso il calciomercato Bologna punta il grande colpo: la qualificazione in Champions League ha infiammato i tifosi che ora si aspettano almeno un grande acquisto, anche perché ci saranno le cessioni di Riccardo Calafiori (Arsenal) e Joshua Zirkzee (Manchester United) che toglieranno qualcosa alla squadra. A proposito: queste due operazioni, insieme al tesoretto Champions, frutteranno circa 100 milioni di euro al Bologna, anche di più, e dunque c’è parecchio spazio per operare in termini di calciomercato. Anche per questo, uno dei nomi sognati da Giovanni Sartori è quello di Georges Mikautadze.

Il georgiano era finito sulla bocca di tante squadre, anche in Italia, ai tempi del Metz: 25 gol in Ligue 2, poi il passaggio all’Ajax non è andato come sperato ma tornato al club granata, nel frattempo finito in massima divisione, Mikautadze ha segnato 14 gol in 22 partite, in soli sei mesi, e si è presentato agli Europei 2024 in grande forma. Condizione confermata dai tre gol realizzati con la Georgia, spintasi agli ottavi e capace di mettere paura alla Spagna per un tempo; chiaramente la valutazione di Mikautadze si è impennata e il classe 2000 potrebbe ambire anche a una grande piazza, ma forse per la sua carriera potrebbe fare bene una tappa intermedia e comunque il Bologna giocherà in Champions League, dunque attenzione a quello che potrebbe succedere…











