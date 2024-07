Calciomercato Atalanta News/ Visite mediche per Zaniolo, Okoli al Leicester per 15 milioni (4 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ATALANTA, VISITE MEDICHE PER ZANIOLO

Il calciomercato Atalanta, dopo il colpo Ben Godfrey in difesa dall’Everton, accoglie un nuovo profilo. Questa volta parliamo di un volto molto più conosciuto nel Belpaese ovvero Nicolò Zaniolo. L’attaccante cerca riscatto e probabilmente non c’è miglior guida tecnica di Gasperini per farlo.

La formula è quella del prestito oneroso di 3 milioni di euro più un possibile diritto di riscatto da 18 milioni, compresi altri bonus fino ad altri 2. Insomma, parliamo di poco più di una ventina di milioni. A beneficare sarebbe anche la Roma che si è assicurata una percentuale di rivendita nell’affare che ha visto Zaniolo andare al Galatasaray.

CALCIOMERCATO ATALANTA, OKOLI VOLA IN PREMIER LEAGUE

Come naturale che sia ci saranno anche cessioni per quanto riguarda il calciomercato Atalanta. Se quella di Koopmeiners è già messa in conto da febbraio, quando l’olandese aveva annunciato la sua voglia di salutare i colori nerazzurri, c’è un altro addio in un certo senso inaspettato.

Caleb Okoli, che ha passato l’ultima stagione in prestito al Frosinone, è stato protagonista di un’operazione lampo del Leicester che per 15 milioni bonus compresi si è assicurato il difensore. Una cessione che porterà una ventata d’aria fresca alle casse del club orobico.

