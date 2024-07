Calciomercato Juventus News/ Rebus Koopmeiners, Thiago Motta “chiama” Cancelo? (13 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: REBUS KOOPMEINERS, KOSTIC IDEA ROMA

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Khéphren Thuram, la Juventus spera di piazzare il colpo Teun Koopmeiners: non c’è fretta, così come non c’è l’intenzione di dare 60 milioni di euro all’Atalanta. La valutazione della stessa Juventus è di 40 milioni di euro più bonus, una mano sul piano del calciomercato potrebbe darla lo stesso centrocampista, visto che ha già salutato tutti a Bergamo, quindi il club nerazzurro potrebbe ritrovarsi con le spalle al muro, tra un giocatore che ha già dichiarato apertamente di voler andar via e un investimento fatto, come quello di Zaniolo.

Calciomercato Juventus News/ Offerta in vista per Koopmeiners. Soulé e Chiesa via per Sancho (12 luglio 2024)

La Juventus non intende fare follie di calciomercato e tiene diversi discorsi aperti con la Roma, a cui non piacciono solo Federico Chiesa e Soulé, ma anche Kostic: stando a quanto riportato da TuttoJuve, l’esterno viene valutato 7-8 milioni di euro dalla società bianconera, che non ha ricevuto buone notizie su Cancelo. Secondo il giornale spagnolo Sport, l’esterno portoghese preferirebbe restare a Barcellona, eppure Thiago Motta sarebbe già entrato in contatto con lui, quindi non possono essere escluse sorprese.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Koopmeiners, si fa sul serio. El Shaarawy alternativa ideale (12 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IN TRE IN USCITA

Per quanto riguarda le manovre di calciomercato in uscita della Juventus, c’è sempre la necessità di trovare una sistemazione ad Arthur, reduce dal prestito alla Fiorentina. Stando a quanto riportato dal Corriere, il centrocampista brasiliano non rientra più nei piani della Juventus, quindi l’obiettivo di calciomercato di Giuntoli è riuscire a piazzarlo, anche perché sul bilancio pesa per circa 22 milioni di euro. Attualmente ci sono West Ham ed Everton, ma l’auspicio del club bianconero è che si facciano avanti altri club.

Chiesa alla Roma, c'è l'accordo: alla Juventus 30mln/ Ma dalle società arrivano strane voci: cosa c'è di vero

A proposito di giocatori in uscita, c’è pure Weston McKennie tra coloro che non rientrano nei piani bianconeri: dopo che l’americano ha respinto l’offerta dell’Aston Villa, i rapporti con la Juventus si sono deteriorati, quindi si sta cercando una squadra che possa mettere sul piatto 20-25 milioni di euro. Infine, c’è Alessandro Pio Ricco, difensore che fa gola alla Salernitana: secondo Il Mattino, la squadra granata sta aspettando notizie dal club bianconero, nella speranza che arrivino segnali di calciomercato positivi da Torino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA