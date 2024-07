CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Priorità a Koopmeiners, visite per Di Gregorio (4 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TUTTO SU KOOPMEINERS!

La Juventus prosegue il suo calciomercato puntando ora spedita su Teun Koopmeiners, dopo aver ufficializzato l’acquisto di Douglas Luiz e chiuso per Khéphren Thuram, fratello di Marcus. Una vera rivoluzione a centrocampo portata avanti dal direttore generale Cristiano Giuntoli che è però ancora lontana dall’essere terminata. Il gioiello dell’Atalanta è infatti un vero e proprio pallino per Giuntoli, che sta cercando di trovare la quadratura del cerchio per accontentare le richieste dell’Atalanta che parte da una base di 60 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club bianconero sta preparando un’offerta ufficiale da presentare all’Atalanta per l’olandese. Koopmeiners desidera unirsi alla Juventus, essendo pronto a trasferirsi già da febbraio e desideroso di iniziare una nuova avventura. Non ci sono problemi tra il giocatore e la Juventus, il club bianconero dovrà però ora trattare con la formazione orobica che vuole chiudere un affare di calciomercato simile a quello della cessione di Hojlund al Manchester United, molto remunerativa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, INIZIA L’ERA DI GREGORIO

Inoltre la Juventus ha completato l’accordo di calciomercato con il Monza per Michele Di Gregorio. Tra l’ormai ex portiere del Monza e la Juventus restavano solo ultimi dettagli da definire: Di Gregorio ha già firmato un contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2029, con un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro annui. L’annuncio ufficiale è previsto nei prossimi giorni, una volta completate le visite mediche, previste per venerdì tra il JMedical e la Continassa.

L’operazione si chiuderà con un prestito e obbligo di riscatto per circa 18 milioni di euro. Il classe 1997, tra i migliori estremi difensori della scorsa Serie A, sarà il nuovo primo portiere della Juventus, indipendentemente dal possibile trasferimento di Szczesny all’Al-Nassr o al Monza, operazione che sarà comunque prossimamente conclusa visto che il numero uno polacco non rientra più nei piani del club bianconero. Inoltre, l’affare Di Gregorio farà felice anche l’Inter, che incasserà il 10% della cifra, ovvero circa 2 milioni di euro.

