Calciomercato Atalanta News/ Godfrey è sbarcato in Italia, sirene arabe per Lookman (28 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, GODFREY È IN ITALIA: VISITA E FIRMA

Sono giorni movimentati per il calciomercato Atalanta. Reduce dalla storica vittoria dell’Europa League, la squadra nerazzurra dovrà dare continuità al progetto, come sta facendo da anni, ma con la consapevolezza in più di aver vinto un trofeo e quindi mentalmente un grosso aiuto per le partite che arriveranno.

Tornando al mercato, l’Atalanta è pronta ad accogliere il difensore inglese Ben Godfrey. In forza all’Everton, il calciatore nativo di York ha impressionato tutti nel 2018/2019 quando con la maglia del Norwich vinse la Championship. Dopo diversi anni a Liverpool, ora Godfrey.è pronto ad accettare la proposta italiana.

Il giocatore è già atterrato a Linate e sempre in giornata svolgerà le visite mediche diventando a tutti gli effetti il primo rinforzo della società bergamasca. Le cifre parlano di un acquisto a titolo definitivo per 12 milioni di euro, cifra che giustifica l’importanza dell’acquisto.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, LOOKMAN AI SALUTI?

A proposito di vittoria dell’Europa League, il protagonista assoluto della finale di Dublino è al centro di vicende legate al calciomercato Atalanta. Stiamo naturalmente parlando di Ademola Lookman, autore di una tripletta in finale contro il Bayer Leverkusen.

L’agente del giocatore, intervenuto ad un portale saudita, ha confermato che ha ricevuto un’offerta dall’Al-Ittihad, squadra del campionato arabo. Al momento, all’Atalanta non è stata recapitata alcuna offerta dato che lo società saudita vorrebbe trovare prima l’accordo con l’entourage.











