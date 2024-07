Calciomercato Roma News/ Torna di moda En-Nesyri, in scia Mikautadze. Tutto su Riquelme! (10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GHISOLFI AL LAVORO PER RIQUELME

Il calciomercato Roma punta all’attacco: la necessità dei giallorossi è migliorare il reparto offensivo a disposizioni di Daniele De Rossi. Lukaku e Azmoun hanno terminato il loro periodo di prestito alla Roma e sono pronti a nuove avventure mentre Abraham sarebbe vicino alla cessione.

Ora più che mai, la Roma deve tuffarsi sul calciomercato per finalizzare gli acquisti. Con Sancho che strizza l’occhio alla Juventus, la cessione di Chiesa sarebbe pura formalità per i bianconeri, ma la Roma sembra aver perso la pazienza con l’esterno ligure. Il calciatore preferisce un futuro in Premier League e i giallorossi non possono aspettare all’infinito.

Ghisolfi sarebbe tornato a parlare con l’Atletico Madrid per Riquelme. Il calciatore rappresenterebbe alla perfezione ciò che cerca la Roma, sia a livello di età che di qualità tecnico-tattiche. Sempre viva la pista Mikautadze, ma c’è la concorrenza di Monaco, Lens e West Ham.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DOPPIA CONCORRENZA PER EN-NESYRI

Il calciomercato Roma dovrà inoltre risolvere il dubbio sul centravanti. Esterni permettendo, De Rossi avrebbe dato la priorità all’attaccante per organizzare al meglio la propria squadra. Come detto, Mikautadze continua ad essere tra gli osservati speciali sebbene ci sia un altro nome di calciomercato che ha preso quota in casa Roma nelle ultime ore.

En-Nesyri, attaccante marocchino del Siviglia, viene accostato alla Roma da diverse sessioni di mercato, ma non si è mai fatto nulla. Secondo Sky Sport, il classe 1997 potrebbe essere li profilo ideale per De Rossi che accoglierebbe un calciatore con tanta esperienza ma ancora nel pieno della sua carriera.

Il costo è di 20 milioni di eur , ma c’è da fronteggiare la concorrenza. Da una parte c’è una vecchia conoscenza della Roma ovvero José Mourinho: con l’acquisto di Immobile da parte del Besiktas, il Fenerbahce non vuole essere da meno e avrebbe puntato En-Nesyri. A fare più paura è forse l’Al Quadsiya, club arabo pronto a ricoprire di soldi il giocatore.

