Calciomercato Bologna News/ Hummels il colpo Champions. Dopo Zirkzee, Cambiaghi o Kouame (8 luglio 2024)

CALCIOMERCATO BOLOGNA, HUMMELS AL POSTO DI CALAFIORI

Il calciomercato Bologna è pronto ad un cambio generazionale. Si sa che Riccardo Calafiori è vicino al trasferimento all’Arsenal: la squadra di Londra è intenzionata ad accontentare le richieste superiori ai 50 milioni dei felsinei per formare con Saliba una coppia difensiva da sogno.

Calciomercato Bologna news/ Calafiori è sempre più Arsenal! Sondato Casale per sostituirlo (6 luglio 2024)

La società rossoblu avrebbe già in mente il sostituto che risponde al nome di Mats Hummels. Il baluardo difensivo del Borussia Dortmund, fresco finalista di Champions League, ha annunciato che non continuerà col club giallonero e il Bologna sarebbe interessato per un colpo in prospettiva anche europea.

CALCIOMERCATO BOLOGNA, ZIRKZEE IN PREMIER! BALLOTTAGGIO IN AVANTI

Il calciomercato Bologna attende di concludere la telenovela-Zirkzee: ormai lontano dal Milan il centravanti dovrebbe accasarsi al Manchester United che pagherà la ricca clausola. per quanto riguarda il ruolo di esterno offensivo vede un ballottaggio su tutti. Da una parte c’è Cambiaghi, titolare dell’Empoli la scora stagione ma di proprietà dell’Atalanta. Proprio la Dea ha chiesto 15 milioni per il calciatore, una cifra ritenuta però troppo alta dai rossoblu. Su di lui ci sarebbe anche Como e Parma. Calciomercato Bologna news/ Sartori cerca il dopo Calafiori: quattro difensori nel mirino (5 lugli0 2024) L’altro nome è una vecchia conoscenza di Italiano ovvero Kouamé. I due si conoscono dagli anni alla Fiorentina ed è sempre stato ben visto dall’attuale allenatore del Bologna. Non è da escludere dunque che Sartori possa accontentare Italiano portando in rossoblu l’ivoriano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA