Calciomercato Lazio news/ Interesse per Nicolò Cambiaghi: proposto scambio con Cancellieri (28 giugno 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, TORNA DI MODA IL NOME DI CAMBIAGHI PER L’ATTACCO

Prosegue con difficoltà il calciomercato Lazio con i biancocelesti alla ricerca di giocatori offensivi che colmino i vuoti lasciati dalle partenze di Luis Alberto, Felipe Anderson e Kamada che porteranno a Baroni una squadra ricca di incognite ma all’inizio di un nuovo ciclo. Nelle ultime ore si sono complicate in fretta diverse trattative tra cui quella per Lazar Samardzic con l’Udinese e quella con Mason Greenwood del Manchester United che sembrano essere esborsi troppo importanti per le casse del club di Claudio Lotito. Le buone notizie arrivano da Noslin e Dele-Bashiru che, insieme a Tchaouna, dovrebbero essere i primi acquisti dell’estate del calciomercato Lazio che ha deciso di agire velocemente sul parco esterni andando a prendere due dei calciatori più promettenti della seconda parte della scorsa stagione. Per completare gli esterni e aggiungere qualità ed imprevedibilità alla rosa, Fabiani e Lotito hanno rimesso gli occhi su Nicolò Cambiaghi di proprietà dell’Atalanta e reduce da una stagione in prestito all’Empoli.

Calciomercato Lazio News/ Noslin ad un passo! Inserimento del Fenerbahce per Samardzic (28 giugno 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, PROPOSTO LO SCAMBIO CAMBIAGHI-CANCELLIERI

Sembra essere forte l’interessamento per Cambiaghi da parte del calciomercato Lazio con Fabiani che sta cercando di acquistare calciatori duttili in grado di ricoprire più ruoli e rendere più semplice il lavoro di Marco Baroni. Cambiaghi è un’ala offensiva che, però, ha spesso giocato anche da attaccante dimostrando grande duttilità soprattutto nella fase di campionato trascorsa con Davide Nicola all’Empoli dove si è visto un calciatore esplosivo e rapido nei movimenti. L’ormai ex Empoli è di proprietà dell’Atalanta con la quale la Lazio ha provato a trattare diversi profili negli anni passati senza mai riuscire a chiudere per via delle elevate richieste del club bergamasco. Per arrivare a Cambiaghi, secondo Gianluca Di Marzio, la Lazio potrebbe inserire Matteo Cancellieri come contropartita e lavorare su uno scambio che possa abbassare i 15 milioni richiesti dall’Atalanta per l’esterno classe 2000.











© RIPRODUZIONE RISERVATA