Calciomercato Bologna News/ Ioannidis, ora o mai più. Cambiaghi, visite mediche e firma (11 luglio 2024)

CALCIOMERCATO BOLOGNA, IOANNIDIS PER ZIRKZEE

Il calciomercato Bologna ha necessariamente bisogno di una punta. Per Joshua Zirkzee è questione di giorni, dopodiché saluterà il pubblico del Dall’Ara per approdare a Manchester, sponda United. L’attaccante olandese era impegnato ad Euro 2024, seppur con un minutaggio limitato, ma prima della fine della rassegna continentale con la sua Nazionale non si sarebbe mosso.

Calciomercato Torino News/ Bellanova cercato in Premier League: per i granata è incedibile (11 luglio 2024)

L’accordo tra i Red Devils e l’entourage dell’ex Bayern Monaco è stato trovato, il Bologna è stato avvisato dell’intenzione di pagare la clausola e il giocatore è entusiasta di unirsi al Manchester United. Tutto bene ciò che finisce bene, ma ora i felsinei non hanno tempo di guardarsi indietro.

Calciomercato Fiorentina News/ Valentini, sorpasso decisivo alla Roma. Idea Thorstvedt (11 luglio 2024)

C’è bisogno di un attaccante e anche in tempi brevi, dando così ad Italiano la possibilità di lavorare sul campo con il nuovo centravanti. Come detto però il tempo stringe e con Fotis Ioannidis, attaccante del Panathinaikos, si è tratta già abbastanza: il Bologna farà infatti un ultimo tentativo prima di abbandonare definitivamente la pista che porta al greco.

CALCIOMERCATO BOLOGNA, ARRIVA CAMBIAGHI. IDEA KIWIOR

Il calciomercato Bologna si muove in fretta. Tornando al discorso Ioannidis, la richiesta è superiore ai 25 milioni di euro, giudicata eccessiva dagli emiliani. Secondo il Corriere dello Sport, si proverà dunque a trattare ancora nell’ultimo incontro previsto con la squadre ellenica. Se la valutazione rimarrà alta, il Bologna saluterà, ringrazierà e passerà oltre.

Calciomercato Milan News/ Passi avanti per Emerson. Bennacer-Adli, l'Arabia Saudita chiama (11 luglio 2024)

Chi invece è praticamente già un acquisto dei rossoblu è Nicolò Cambaghi. Il classe 2000 è stato prelevato dall’Atalanta per una cifra di poco superiore ai 10 milioni bonus inclusi, superando l’interesse delle altre squadre tra cui la Lazio, che ha optato per il duo Tchaouna-Noslin. L’ex Empoli farà le visite mediche e successivamente firmerà il contratto che lo legherà ai rossoblu.

L’ultimo nome per la difesa invece è Jakub Kiwior e il Bologna, in un certo senso, è l’ago della bilancia. Infatti il polacco saluterà l’Arsenal solo in caso di arrivo di Riccardo Calafiori nella squadra del nord di Londra. Non è da escludere che i felsinei non colgano la palla al balzo, approfittando di una chiacchierata con i dirigenti dell’Arsenal. Su Kiwior c’è mezza Serie A: dalla Juventus al Milan, passando per l’Inter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA