Calciomercato Juventus News/ Ipotesi Butic, Rugani per arrivare a Koopmeiners e Huijsen… (10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: OCCHI SU UN GIOVANE

Sicuramente il calciomercato Juventus si sta rivelando come interessante, anche dal punto di vista numerico: Cristiano Giuntoli si è messo all’opera e in pochi giorni ha regalato ai bianconeri tre colpi non indifferenti: due centrocampisti come Douglas Luiz e Khéphren Thuram e il portiere Michele Di Gregorio, che dovrebbe essere il nuovo titolare lasciando Mattia Perin a fare da vice. Naturalmente sappiamo bene che le mosse del calciomercato Juventus non sono finite qui: infatti si continua a pensare alle cessioni per fare cassa e liberare il monte ingaggi, ma anche ad altri acquisti che possano implementare la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Giuntoli è attivo anche sui giovani: uno di questi sarebbe Simun Butic, croato classe 2006 che l’anno scorso il Rijeka ha acquisto dalle giovanili dello Zadar, portandolo nella sua Under 23. Butic ha già esordito con la prima squadra, ma deve ancora maturare parecchia esperienza: è un terzino destro e sulle sue tracce ci sarebbero anche Bologna e Salisburgo, attenzione in particolare agli austriaci per il percorso che potrebbero fargli fare all’interno della gestione Red Bull. Intanto però ci pensa anche la Juventus, che eventualmente potrebbe sfruttare la carta dell’Under 23, tenendo Butic in casa ma facendolo giocare nel campionato di Serie C.

NUOVA CONTROPARTITA PER KOOPMEINERS

Archiviati gli acquisti di Douglas Luiz e Khéphren Thuram, adesso il calciomercato Juventus si lancia verso il grande colpo Teun Koopmeiners: tenuto in stand-by per le difficoltà dell’operazione, l’Atalanta continua a chiedere 60 milioni di euro e alcune contropartite come Samuel Iling Junior e Enzo Barrenechea sono state destinate altrove. Adesso però ci sarebbe una nuova idea da parte della Juventus: girare all’Atalanta Daniele Rugani. Il lucchese è un fedelissimo bianconero: arrivato nel 2015, è rimasto bianconero fino a oggi al netto di una stagione spesa in prestito tra Rennes e Cagliari.

Ha giocato 117 partite in Serie A e 148 complessive con questi colori, facendosi sempre trovare pronto ma non riuscendo mai a strappare una maglia da titolare. Rugani sarebbe certamente un sacrificio, anche se con la difesa a quattro la Juventus avrà bisogno di meno centrali bisognerebbe poi tornare sul calciomercato e inseguire un altro prospetto. A meno che questo sia Dean Huijsen, il tanto chiacchierato giovane belga che è rientrato dal prestito alla Roma ma, in maniera che potremmo definire curiosa, sembra destinato a non rimanere. Forse sì qualora Rugani dovesse venire girato all’Atalanta per arrivare a Koopmeiners, un incastro molto interessante che valuteremo nei prossimi giorni.











