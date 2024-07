CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Kiwior opzione concreta, la Juve tentenna. Inzaghi rinnova! (9 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ARSENAL FA MURO SU KIWIOR!

Il calciomercato dell’Inter guarda al mercato dei difensori centrali con una nuova certezze, dopo i primi approcci per un possibile ritorno del coreano Kim in Italia. Tra i profili esaminati in queste ore, spicca sicuramente Jakub Kiwior. Il centrale difensivo polacco classe 2000 ha trascorso un anno e mezzo allo Spezia (2021-2023) prima di essere acquistato dall’Arsenal a gennaio per circa 20 milioni di euro. Kiwior ha esperienza nel giocare a tre e può ricoprire il ruolo di difensore mancino. A Londra, però, non ha trovato un ruolo da titolare sotto la guida di Arteta.

Secondo Sportitalia, l’Inter ha già contattato l’Arsenal per esplorare la possibilità di un’operazione in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. Tuttavia, finora da Londra non è arrivata un’apertura a questa formula. Kiwior non interessa solo ai nerazzurri. Anche la Juventus, che ha visto sfumare Calafiori proprio verso l’Arsenal, è alla ricerca di un centrale mancino, ma i bianconeri stanno virando su obiettivi di calciomercato diversi come Todibo e la corsa dell’Inter verso il polacco ex Spezia è più che mai aperta.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, RINNOVA INZAGHI!

partiamo da una news di calciomercato che i tifosi dell’Inter aspettavano da tempo: Inzaghi ha trovato un accordo con Marotta e ha rinnovato fino al 2026. Alla fine il tecnico ha accettato le condizioni della società. Per quanto riguarda invece le trattative in uscita del calciomercato dell’Inter, si sta trovando una destinazione per Sebastiano Esposito. Sicuramente il talento non tornerà all’Inter, dove è tornato dopo il prestito alla Sampdoria, ma le opzioni per l’attaccante di Castellammare di Stabia sono almeno due: una possibilità è il ritorno a Genova, l’altra è il trasferimento all’Empoli, destinazione preferita dai nerazzurri.

La dirigenza dell’Inter vorrebbe vedere Esposito in Serie A e aveva trovato un accordo per un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai sette milioni. L’operazione non si era conclusa a causa dell’opposizione di Seba, che preferiva un ritorno alla Sampdoria. Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbero esserci delle novità. L’Empoli intende mettere a disposizione di Roberto D’Aversa una rosa giovane e motivata, “Seba” sembra aver accettato il trasferimento in Toscana dopo settimane di indecisione, dopo aver rinnovato il contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2025.











