Calciomercato Fiorentina/ “Chiesa? Napoli possibile destinazione” (esclusiva)

E’ l’obiettivo di mercato dei principali club italiani in questa finestra di calciomercato estivo: parliamo di Federico Chiesa, esterno offensivo classe 1997, dal 2016 con la maglia della Fiorentina, che ora potrebbe lasciare, per fare il grande passo tra le big. Il giocatore infatti vuole sognare in grande e per lui le offerte dalle grandi non mancano: anzi stando alle ultime voci di calciomercato pare che rimangano sempre molto interessate al futuro dello stesso Chiesa il Milan e l’Inter, ma anche la Juventus da tempo sulle sue tracce. In casa Viola ovviamente non si è felici di una eventuale partenza dell’attaccante, ma per il momento il Patron Commisso non ha imposto veti: sempre che chiaramente vengano soddisfatte le sue pretese economiche, per il momento parecchio elevate. Stando alle ultime indiscrezioni infatti la Fiorentina per la cessione di Chiesa vuole almeno 50 milioni: una cifra molto elevata, che potrebbe anche scoraggiare alcune big. Insomma tante pretendenti e la possibilità in ogni caso che Chiesa rimanga ancora a Firenze. Per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Chiesa partirà da Firenze? Penso che i tempi siano ormai siano maturi e che la Fiorentina sia pronta a cedere il giocatore anche di fronte a una richiesta di quaranta – cinquanta milioni. Non credo che sia difficile trovare una squadra che possa comprarlo…

I tifosi viola però come potrebbero reagire, non ci potrebbe essere qualche contestazione.. No non credo proprio, se ne sono andati via tanti giocatori da Firenze come lo stesso Baggio. Anche Chiesa potrà andarsene!

Milan favorito per l’acquisto del giocatore? Non penso che sia la società rossonera la formazione dove potrebbe andare Chiesa.

Potrebbe essere l’Inter… Non vedo neanche lnter come futuro club dove possa giocare Chiesa.

Dove andrà allora Chiesa… Credo che potrebbe essere il Napoli, sarà il Napoli. Del resto sono in uscita dieci – undici giocatori. Chiesa dovrà solo integrarsi con Insigne – Mertens. Penso anche che accetterà di buon grado di giocare nel Napoli, non dovrebbero esserci problemi. Ormai per i giocatori è l’ingaggio che prendono la prima cosa, per scegliere una squadra…

E il calciomercato estero.. No Chiesa ha mercato solo in Italia, non ha ancora mercato estero. Deve crescere gradualmente prima di poter andare a giocare in altre squadre europee. Deve migliorarsi ancora come calciatore…

