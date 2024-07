CALCIOMERCATO FIORENTINA, TROPPA DISTANZA CON IL MONZA PER COLPANI

Il calciomercato Fiorentina è fermo ed in cerca di una svolta nella trattativa con il Monza per Andrea Colpani che rimane l’obiettivo numero uno per la trequarti di Raffaele Palladino alla ricerca di qualità ed esperienza in vista della prossima stagione. La trattativa è in fase di stallo per la troppa distanza tra la proposta della Fiorentina e le richieste del Monza che vorrebbero cedere l’ex Atalanta solo a titolo definitivo per fare una piena plusvalenza.

L’idea della Fiorentina, però, rimane quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato tra i 13 e i 14 milioni di euro per quello che diventerebbe uno dei leader tecnici della squadra. Le richieste di Adriano Galliani rimangono fisse e partono sulla base di una cessione a titolo definitivo di un calciatore valutato circa 18 milioni di euro dal Monza. I contatti proseguiranno nei prossimi giorni ma non è scontata una svolta positiva in una trattativa che sembra essere difficile da sbloccare se non con un passo indietro da parte di una delle due parti in causa.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, AMRABAT TORNA AD ALLENARSI A PARTE E PIACE A CONTE

In tutto questo continua anche in uscita il calciomercato Fiorentina con la situazione di Sofyan Amrabat da sbloccare il più presto possibile per portare altre entrate al club di Rocco Commisso. Il centrocampista marocchino non è stato riscattato dal Manchester United che, però, rinnoverebbe volentieri il prestito riportandolo in Inghilterra a condizioni diverse rispetto allo scorso anno.

Rimane l’opzione italiana con Antonio Conte che apprezza particolarmente il calciatore e potrebbe volerlo portare con sé al Napoli per completare il centrocampo con Amrabat in grado di dare qualità e fisicità. Aspettando una svolta, Amrabat si sta allenando a parte per farsi trovare pronto da una nuova chiamata che, al 99%, sarà una destinazione lontana da Firenze.