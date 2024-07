Calciomercato Fiorentina News/ Colpani si avvicina con l’addio di Amrabat. Idea Ogbonna (21 agosto 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, LA PRIORITÀ È COLPANI

Il calciomercato Fiorentina è tra i più attivi della Serie A. Come spesso capita con l’arrivo di un nuovo allenatore, Raffaele Palladino ha inevitabilmente cambiato i piani rispetto a quelle che poteva essere le richieste di Vincenzo Italiano, accasatosi al Bologna a sostituire Thiago Motta.

Il domino degli allenatori ha consegnato l’ex Monza ai viola che ha voluto portarsi con sé Andrea Colpani. La stella dei brianzoli potrebbe fare comodo a Firenze e tutti gli altri discorsi sono attualmente in standby: la priorità della società è accontentare Palladino con l’acquisto di Colpani.

Secondo La Nazione, serviranno ancora alcuni colloqui per definire la situazione. I toscani vorrebbe chiudere con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni, tutto ciò per un totale di 16-17 milioni tra presente e futuro.

Il Monza vuole invece monetizzare subito in modo da potersi subito mettere al lavoro sul mercato. Tra Fiorentina e Monza scorre buon sangue dunque è da escludere al momento uno stop alle trattative, anzi, lo stesso Galliani ha aperto alla trattativa nella giornata di ieri: “Colpani? Non è in dirittura d’uscita, ma nel mercato nel giro di cinque minuti quello che non è in uscita diventa in uscita”.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, REBUS AMRABAT

Quali sono le chiavi del calciomercato Fiorentina per arrivare a Colpani? La prima interesserebbe direttamente il Monza ed è quella di Brekalo. Il croato ex Torino piace molto al Monza così come al Genoa e al Parma, ma i biancorossi potrebbero avere una corsia preferenziale proprio grazie all’affare Colpani.

Sempre sul fronte uscite, la Fiorentina sperava sempre nel riscatto a 20 milioni del Manchester United per Amrabat. Come ricordo La Gazzetta dello Sport, questi sono gli ultimi giorni nonché quelli decisivi. Se non dovesse arrivare l’offerta dallo United, il marocchino verrebbe comunque messo in vendita.

Sempre viva la pista Lovric dell’Udinese, centrocampista che Palladino spinge per portare a Firenze. Il nuovo nome invece è quello di Ogbonna per la difesa che potrebbe lasciare il West Ham per tornare in Serie A dopo 249 partite con gli Hammers. Secondo il Corriere dello Sport, sul centrale difensivo svincolato ci sarebbe la concorrenza del Bologna.

