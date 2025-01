CALCIOMERCATO FIORENTINA, NIENTE KAYODE PER MAN

Il calciomercato Fiorentina è in fermento fra partenze e possibili nuovi innesti. Un profilo accostato con una certa insistenza ai gigliati in questi ultimi giorni è quello di Dennis Man, attaccante di proprietà del Parma a cui è legato fino a giugno del 2027. Interpellato dai rumeni di Prosport.ro, l’agente Giovanni Becali, procuratore del ventiseienne, ha però smentito queste indiscrezioni dichiarando: “Non credo a quello che dicono i giornali, è calciomercato e tutti i giornali approfittano di queste invenzioni. Ti rendi conto che si tratta di calciomercato. Lo scrive anche Di Marzio. Sognano anche loro, ma per ora non so nulla. fake news? Forse sì, forse no, ma io sono come San Tommaso: finché non lo vedo non ci credo più. Mentre tu leggi, lo faccio anch’io. Quando ci sarà qualcosa lo annuncerò”.

Al fine di portare Man al Franchi si era addirittura parlato in questa sessione di calciomercato Fiorentina dell’inserimento di una contropartita tecnica da parte dei toscani che sarebbero, almeno secondo i rumors, pronti a sacrificare il cartellino di Michael Olabode Kayode pur di aggiudicarsi il classe 1998. Ricordiamo però che anche lo stesso Kayode è finito nel mirino di diverse società in questi giorni venendo accostato non solo ai ducali ma pure la Roma così come il Brighton ed il Brentford in Inghilterra. La sensazione è che alla fine Kayode rimarrà alla Fiorentina sia per sua volontà sia per desiderio dei dirigenti che non vogliono rischiare di perdere troppo anticipatamente un talento del genere.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, IL PUNTO SU MALDINI E SOULE’

Il calciomercato Fiorentina è attivo su più fronti in questi freddi giorni di gennaio. Un elemento che piace molto ai toscani è Matías Soulé, ventunenne argentino della Roma dove non sta avendo l’impatto che ci si aspettava. Lo stesso calciatore sarebbe deluso dalla situazione vissuta nella Capitale e starebbe prendendo in considerazione, insieme con la stessa società una partenza già a gennaio nonostante mister Claudio Ranieri lo ritenga comunque importante per il suo organico, avendo detto al riguardo: “Io penso sia il giocatore del futuro della Roma, resta qui con noi e avrà le sue possibilità per far vedere che sta migliorando”. Difficile dunque per la Fiorentina aggiudicarsi Soulè che piace anche a due squadre spagnole come il Real Betis di Siviglia ed il Valencia.

Un obiettivo del invece per la sessione estiva del calciomercato Fiorentina sarebbe stato individuato dai gigliati in Daniel Maldini, sotto contratto con il Monza fino a giugno del 2026. Protagonista in questa stagione con due reti ed un assit in diciannove apparizioni complessive tra Serie A e Coppa Italia, in estate il ventitreenne Maldini potrebbe finire al centro di un’asta di mercato quando sarà valida la clausola rescissoria da 12 milioni di euro per l’Italia. Se una società estera vorrà tesserarlo, dovrà invece presentarsi dal Monza con almeno 15 milioni.