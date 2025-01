Calciomercato Fiorentina News: tutto fatto per Nicolò Zaniolo

Il calciomercato Fiorentina ha trovato l’esterno che cercava da diverse settimane per completare la rosa a disposizione di Raffaele Palladino e per continuare a sognare in una posizione in Europa alla fine di questa stagione, dopo aver provato ad acquistare giocatori come Luiz Henrique, Dennis Man e Matias Soulè i viola sono riusciti a completare un’operazione da un’altra squadra della Serie A per un giocatore di talento ma che ha sempre faticato nel trovare continuità e nel rapporto con i suoi tecnici, anche quello attuale, motivo per cui è stata possibile la cessione.

Il giocatore in questione è Nicolò Zaniolo che nonostante l’infortunio di Lookman non rimarrà a Bergamo a giocarsi le sue carte e che Gasperini ha accettato di lasciar partire il ragazzo, la Fiorentina ora dovrà parlare con il Galatasaray, che detiene il cartellino dell’italiano, e trovare l’accordo per il trasferimento. I viola vorrebbero la stessa formula con cui Zaniolo è passato all’Atalanta ovvero prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinati obiettivi raggiunti, la trattativa non dovrebbe essere difficile e andrebbe a realizzare il sogno di Daniele Pradè che anche questa estate aveva cercato di portare a Firenze l’ex Roma.

Calciomercato Fiorentina News: Nicolò Fagioli e Marko Arnautovic opportunità

Il calciomercato Fiorentina segue poi alcuni esuberi dei top club del campionato per rinforzare le zone di campo dove la squadra è sembrata avere qualche lacuna, il primo è Nicolò Fagioli, in uscita dalla Juventus e che i viola vorrebbero per avere delle alternative ai suoi centrocampisti Adli e Cataldi, sul centrocampista si sono mossi anche Red Bull Lipsia e Aston Villa ma la volontà del giocatore sembra essere quella di rimanere in Italia. L’operazione si potrebbe concludere abbastanza facilmente le due squadre dovranno solo definire se inserire un diritto di riscatto nel prestito o se alla fine della stagione il ragazzo debba tornare in bianconero, magari dopo aver recuperato del minutaggio.

L’ultimo giocatore che il calciomercato Fiorentina segue da vicino è Marko Arnautovic, l’attaccante dell’Inter non è più un pezzo importante del progetto nerazzurro che già quest’estate aveva cercato di cederlo senza riuscirci, ora i viola potrebbero liberare lo spazio in rosa all’Inter prendendo il giocatore in prestito con diritto di riscatto, formula che però non convince Marotta e Ausilio che vorrebbero ricavarci una cifra significativa. Arnautovic andrebbe a fare il sostituto di Moise Kean, ruolo che alla Fiorentina manca all’interno della sua rosa.