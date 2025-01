Calciomercato Fiorentina: l’acquisto di un esterno offensivo

Il calciomercato Fiorentina da tempo era sulle tracce di un giocatore per rimpolpare e rinforzare il reparto offensivo della squadra ma negli ultimi giorni Daniele Pradè è stato costretto a rivedere i suoi piani e i profili da lui seguiti per quel reparto. Luiz Henrique, giocatore del Botafogo, era il primo obiettivo dei viola ma nei giorni scorsi si è concluso il suo trasferimento dal club brasiliano allo Zenit, squadra russa di San Pietroburgo che ha pagato 35 milioni più il cartellino di Artur per assicurarsi le prestazioni del pallone d’oro sudamericano della passata stagione, la trattativa è stata conclusa così da poter trasferire i soldi dal Botafogo all’Olympique Lyonnais, visto che sono sotto la stessa proprietà, per aiutarlo nella sua crisi economica.

L’obiettivo principale che sostituisce il brasiliano nelle idee di mercato della Fiorentina è Dennis Man, esterno rumeno del Parma arrivato in Emilia nel 2021 per 11 milioni dalla Steaua Bucarest, nelle prime partite di questa stagione ha impressionato nell’impatto con la Serie A salvo poi rallentare e chiudere il girone d’andata con qualche difficoltà, fino a questo momento ha partecipato a 20 partite realizzando 4 gol e 3 assist. Un altro obiettivo è Matias Soulé della Roma, ma l’interesse del Parma per Jacob Ondrejka, esterno d’attacco del Royal Antwerp, fa pensare che sottobanco la trattativa tra Man e la Fiorentina sia andata avanti.

Calciomercato Fiorentina: le altre operazioni dei viola

Un altro obiettivo del calciomercato Fiorentina è l’acquisto di un altro centrocampista oltre a quello già ufficializzato di Michael Folorunsho, se l’ex Napoli è andato a sostituire come numero e posizione in campo l’indisponibilità di Edoardo Bove, Raffaele Palladino ha richiesto l’acquisto di un centrocampista che possa essere un sostituto di Adli e Cataldi. È spuntato allora il nome di Bryan Cristante che ormai sembra fuori dal progetto della Roma e che nelle gerarchie del centrocampo di Claudio Ranieri ha perso posizioni, il ragazzo potrebbe anche arrivare in prestito fino a fine stagione per liberare il suo stipendio dalle casse romaniste e trovargli una sistemazione per ritrovare minuti in campo.

Un giocatore viola che in questa sessione di calciomercato Fiorentina invece potrebbe lasciare la viola e probabilmente anche l’Italia è Michael Kayode, il terzino classe 2004 ha perso lo spazio che si era guadagnato con Vincenzo Italiano nella scorsa stagione, complice le grandi prestazioni di Dodo, e non sembra essere interesse dell’allenatore utilizzarlo e tenerlo in rosa, tanto che molte volte a lui è stato preferito adattare Fabiano Parisi sulla corsia di destra. Sul giovane terzino c’è il forte interesse del Brentford con cui i viola avrebbero trovato l’accordo per un prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto.