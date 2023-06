Calciomercato Fiorentina News/ Baschirotto per la difesa, Maxime Lopez se parte Amrabat? (8 giugno 2023)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS: DUELLO PER BASCHIROTTO

Persa in maniera beffarda la finale di Conference League, il mondo viola si rialza: dalla Uefa il calciomercato Fiorentina eredita un tesoretto da 13 milioni di euro, deve innanzitutto definire il futuro di Vincenzo Italiano (che sarebbe il principale candidato alla panchina del Napoli) e ovviamente capire come migliorare una squadra che in questa stagione ha raggiunto due finali. In ogni reparto ci sarà da implementare: in difesa per esempio si potrebbe registrare la partenza di uno tra Nikola Milenkovic e Lucas Martinez Quarta (in odore di Napoli in caso di firma di Italiano, ma il serbo ha richieste altrove) e allora servirebbe un altro centrale affidabile.

La scelta potrebbe ricadere su Federico Baschirotto, una delle rivelazioni dell’ultimo campionato: è stato il leader della difesa del Lecce, prestazioni sempre sopra le righe e capacità di andare in gol. Inevitabilmente ha raccolto consensi un po’ ovunque: nella nostra Serie A piace anche al Bologna, all’estero invece si starebbe muovendo soprattutto il Wolfsburg. La valutazione che il Lecce fa di Baschirotto è tra gli 8 e i 10 milioni di euro: con una cessione al centro della difesa il calciatore giallorosso potrebbe realmente arrivare, ma appunto bisognerà battere la concorrenza sul tempo.

AMRABAT ADDIO, C’È MAXIME LOPEZ

Per quanto riguarda le uscite, il calciomercato Fiorentina si prepara a salutare Sofyan Amrabat: perno del centrocampo, il marocchino definitivamente consacratosi ai Mondiali ha parecchio seguito, inevitabile dopo essere stato il faro della prima nazionale africana di sempre a raggiungere la semifinale in una Coppa del Mondo. Il futuro di Amrabat è incerto: il fratello-agente Nordin (ex calciatore) ha espressamente detto che la volontà del regista della Fiorentina sarebbe quella di andare in Spagna, allontanando le voci che lo vorrebbero al West Ham. Qui ecco gli incroci con la finale di Conference League: agli Hammers, Amrabat arriverebbe per sostituire Declan Rice, il capitano che quasi certamente lascerà il club londinese.

Sulle tracce del playmaker dei tre leoni ci sono tante big, tra queste il Bayern Monaco: i bavaresi hanno una short list per il cuore della mediana, e tra questi nomi spunterebbe anche quello di Amrabat che sarebbe dunque una delle alternative a Rice. La Fiorentina sembra rassegnata a perdere il suo regista nel corso del calciomercato estivo: per sopperire alla sua partenza si pensa soprattutto a Maxime Lopez, ormai emerso a ottimi livelli con la maglia del Sassuolo. Sul centrocampista francese però la concorrenza non è indifferente, in particolare quella della Juventus: vedremo allora…











