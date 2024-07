DIRETTA LECCE SAVAL MADDALENA/ Video streaming tv: i prossimi impegni dei salentini (oggi 17 luglio 2024)

DIRETTA LECCE SAVAL MADDALENA: IL CALENDARIO DEI SALENTINI

Si avvicina la diretta di Lecce Saval Maddalena, ovviamente questa amichevole e tutte quelle successive serviranno ai giallorossi salentini per prepararsi all’inizio del nuovo campionato di Serie A 2024-2025 e allora adesso è legittimo curiosare tra le prime tappe del cammino ufficiale del nuovo Lecce. L’appuntamento è fissato per le ore 18.30 di lunedì 19 agosto, toccherà infatti aspettare uno degli ultimi posticipi della prima giornata per ammirare in azione il Lecce, che comincerà subito forte ospitando a casa propria l’Atalanta detentrice dell’Europa League.

A proposito di avversari nerazzurri, il micidiale inizio di campionato del Lecce proseguirà alla seconda giornata con la trasferta a San Siro per affrontare sabato 24 agosto alle ore 20.45 i campioni d’Italia dell’Inter. La prima sfida che potrebbe invece essere considerata come una potenziale sfida salvezza è in programma per la terza giornata della nuova Serie A e per la precisione alle ore 18.30 di sabato 31 agosto, quando il Lecce ospiterà il Cagliari naturalmente allo stadio Ettore Giardiniero di Via del Mare. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LECCE SAVAL MADDALENA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Salvo variazioni di palinsesto, non ci saranno purtroppo possibilità per seguire in diretta tv Lecce Saval Maddalena, l’amichevole che apre il pre-campionato salentino. Non dovrebbe essere prevista nemmeno una diretta streaming video per il match a Neustift, ma certamente provvederanno il sito Internet e i profili social ufficiali del Lecce a fornire tutte le informazioni utili circa questo incontro.

LECCE SAVAL MADDALENA: L’AMICHEVOLE D’ESORDIO DEI GIALLOROSSI

L’Austria è lontana dal Salento, ma oggi mercoledì 17 luglio 2024 la diretta di Lecce Saval Maddalena, in programma con fischio d’inizio alle ore 17.00 a Neustift, sede del ritiro estivo dei giallorossi salentini, sarà la partita amichevole che sancirà la prima uscita stagionale del Lecce di Luca Gotti. Appuntamento sempre affascinante per i tifosi, che aspettano le prime indicazioni e naturalmente anche i primi gol, anche se l’U.S. Saval Maddalena non dovrebbe essere un ostacolo significativo per il Lecce, che ha confermato l’allenatore Luca Gotti dopo la salvezza raggiunta nello scorso campionato.

La diretta di Lecce Saval Maddalena quindi ci fornirà le prime indicazioni, avere confermato la guida tecnica potrebbe risultare molto utile e d’altronde Gotti si è meritato ciò perché dal momento del suo arrivo il rendimento del Lecce è sicuramente migliorato parecchio. Adesso il mister può lavorare fin dal primo giorno del ritiro e si spera che ciò possa garantire effetti benefici al Lecce nel prossimo campionato di Serie A 2024-2025. Per iniziare a capire qualcosa in più, quanto ci aiuterà la diretta di Lecce Saval Maddalena? Parola al campo per scoprirlo…

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SAVAL MADDALENA

Naturalmente il primo obiettivo delle probabili formazioni della diretta di Lecce Saval Maddalena sarà quello di vedere all’opera la rosa al completo o quasi, è facile aspettare un gran numero di sostituzioni e magari due undici completamente diversi fra il primo e il secondo tempo. Banda e Krstović però si sono aggregati solamente domenica e di questo si dovrà tenere conto, mentre Berisha, Pongračić e Ramadani arriveranno nei prossimi giorni a causa dei recenti impegni con le rispettive Nazionali nelle scorse settimane.

C’è poi Kaba che sta lavorando per recuperare dal proprio infortunio, mentre la curiosità si concentrerà soprattutto sui nuovi acquisti stranieri, che sono tutti da scoprire per i tifosi del Lecce. Parliamo ad esempio del difensore angolano Kialonda Gaspar oppure del portiere tedesco Christian Früchtl, ovviamente scoprire i volti nuovio “esotici” è uno dei maggiori elementi di curiosità delle amichevoli estive e non farà dunque eccezione oggi pomeriggio la diretta di Lecce Saval Maddalena…











