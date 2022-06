Calciomercato Fiorentina news/ L’obiettivo è Dodò, piace Djuric in attacco

Calciomercato Fiorentina news, l’obiettivo è Dodo

La Fiorentina, dopo il mancato riscatto di Alvaro Odriozola dal Real Madrid, cerca un terzino destro in questo calciomercato. Il nome caldo degli ultimi giorni è quello di Domilson Cordeiro Dos Santos, conosciuto nel mondo del calcio come Dodò, giocatore dello Shakhtar Donetsk. Questa stagione il brasiliano ha disputato 20 partite realizzando 4 assist, ma ha attirato l’attenzione di molti club grazie a prestazioni convincenti ed alla sua naturale propensione offensiva, unita all’irresistibile velocità. Un profilo perfetto per il calcio espresso da Vincenzo Italiano.

La richiesta della squadra allenata da Roberto De Zerbi è attualmente di 20 milioni di euro, ma secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club viola punta a chiudere con un’offerta di 12 milioni. Le parti nella giornata di oggi, 2 giugno 2022, si sono avvicinate molto e si va verso la fumata bianca. La guerra in Ucraina costringe le società a vendere anche al ribasso, ed i giocatori spingono per fare esperienze all’estero. Il classe ’98 troverebbe Igor come partner di reparto, connazionale, e raggiungendo la Serie A potrebbe dare una svolta alla sua carriera.

Calciomercato Fiorentina news, piace Djuric della Salernitana

La Fiorentina cerca un attaccante di riserva in questa finestra di calciomercato estivo, le condizioni atletiche del russo Kokorin, infatti non hanno mai convinto Vincenzo Italiano, che sarebbe orientato a cercare profili con caratteristiche diverse. L’ultimo nome sulla lista della dirigenza viola è quello di Milan Djuric, in scadenza con la Salernitana ed in stallo per quanto riguarda il discorso rinnovo: il problema è legato agli anni di contratto, infatti il bosniaco vorrebbe un triennale, mentre la società campana è intenzionata ad offrire soltanto un biennale al calciatore.

Il club toscano, secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, avrebbero recapitato all’agente dell’esperto centravanti un’offerta di 800mila euro a stagione ed il ruolo da prima riserva nella formazione viola. Djuric sarebbe molto tentato dalla nuova esperienza, un’ultima grande occasione per affacciarsi alle coppe europee. Il classe ’90 quest’anno ha trascinato i granata alla salvezza realizzando 5 gol e 5 assist in 33 partite di Serie A, e dimostrando di poter ancora fare la differenza nella massima categoria italiana.











