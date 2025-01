Calciomercato Fiorentina News: la prima operazione in uscita

Il calciomercato Fiorentina è uno dei più attivi della Serie A fino ad oggi e dopo gli arrivi di Valentini e Folorunsho e il grande interesse per il brasiliano Luiz Henrique, i viola si muovono in uscita cercando di liberare lo spazio per potersi muovere nuovamente in entrata, con due nuovi colpi nel mirino aspettando novità per il primo obiettivo. Il nome che la Fiorentina ha identificato come sacrificabile è quello di Michael Kayode, esterno basso di destra classe 2004, che ha esordito lo scorso anno con Vincenzo Italiano e che aveva bene impressionato nella scorsa stagione.

In questa prima metà di campionato però con Raffaele Palladino il ragazzo sta trovando poco spazio per via delle ottime prestazioni di Dodo, e le volte che è stato impiegato non è sembrato al livello di quello che l’anno scorso aveva fatto vedere di essere in grado di fare. Per questo la Fiorentina in questa sessione di calciomercato è disposto a cederlo e l’interesse su di lui da parte del Parma sembra essere perfetto, il giocatore non vorrebbe lasciare i viola a titolo definitivo e neanche i toscani vorrebbero cederlo se non in prestito, ma l’interesse della Fiorentina per Woyo Coulibaly potrebbe portare ad uno scambio tra i due già in questa finestra di mercato.

Calciomercato Fiorentina News: nuova nome per la mediana

L’altra zona di campo su cui il calciomercato Fiorentina si sta muovendo con forza è la mediana, dove dopo l’arrivo di Folorunsho, Palladino si aspetta un altro innesto, per via della perdita di Edoardo Bove in seguito al malore avuto in campo nella sfida contro l’Inter. Sono diversi i nomi che la Fiorentina sta attenzionando e negli ultimi giorni si sarebbe aggiunto alla lista quello di Morten Frendrup, centrocampista danese del 2001 di proprietà del Genoa, il suo costo sarebbe più elevato rispetto a quello degli altri nomi del calciomercato Fiorentina, ma negli ultimi anni il presidente Rocco Commisso ha dimostrato di non aver paura di spendere per fare grande la sua squadra.

Frendrup ha dimostrato di essere un giocatore solido ed affidabile e soprattutto duttile, essendo capace di interpretare tutti i ruoli del centrocampo, dal mediano alla mezzala e persino l’esterno all’occorrenza, sarebbe quindi il sostituto perfetto di Bove che in questa stagione ha giocato come esterno nel 4-2-3-1 di Palladino. Sul giocatore però la concorrenza è molta con Atalanta e Milan su tutte molto interessate al giocatore ma occhio anche alle sirene inglesi che già questa estate avevano cercato di convincere il Genoa a cedere il giocatore.