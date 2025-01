CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, SPUNTA ENCISO

Il calciomercato Atalanta è pronto a stupire con un altro acquisto molto interessante. Si tratta di un 2004 che gioca al Brighton ed è stato anche allenato da Roberto De Zerbi oltre d essere uno dei giocatori più richiesti dei Seagulls.

Stiamo parlando di Julio Enciso, titolare anche nella nazionale paraguaiana. Il giocatore sarebbe di fatto l’alternativa a Lookman nonché una variabile impazzita per la trequarti offensive di Gasperini. Su di lui c’è la concorrenza del Lione che però non sta attraverso un bel periodo economicamente parlando.

L’Atalanta ha chiesto il calciatore in prestito oneroso con diritto di riscatto anche se ancora presto sia per capire quali saranno le mosse del Brighton, sia naturalmente la volontà del giocatore. Una situazione ancora da decifrare.

A proposito di Lione, squadre che abbiano nominato poc’anzi, proprio per i problemi a livello finanziario di cui abbiamo fatto menzione Cherki potrebbe salutare il club francese e l’idea Atalanta è viva ormai da un po’ di giorni, su di lui anche la Lazio.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, BETO L’ATTACCANTE IN POLE

Il calciomercato Atalanta non si ferma a Enciso, ma c’è molto di più. Ordonez, difensore del Bruges, è sul taccuino dei dirigenti bergamaschi che sarebbero pronti a valutare se e quando affondare il colpo per il giocatore. Tanto dipenderà da Hien, baluardo difensivo che piace parecchio all’Atletico Madrid.

A centrocampo invece Frendrup è sempre il nome in pole position per rinforzare la mediana mentre in attacco ci sono tre giocatori. Il primo su tutti è Beto dell’Everton, anche se l’esonero di Dyche sulla panchina dei Toffies potrebbe aprire a nuovi spiragli, soprattutto in concomitanza con l’infortunio di Borja.

Partono un po’ più indietro nelle gerarchie di mercato Sanabria del Torino e Belotti del Como giocatori che piacciono, ma non così tanto da fare all in per quanto riguarda il ruolo di vice Retegui, anche considerando il ritorno di Scamacca.