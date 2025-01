Calciomercato Fiorentina News: un nuovo esterno per Palladino

Il calciomercato Fiorentina si sta muovendo velocemente in questi primi giorni dell’anno, dopo l’arrivo di Michael Folorunsho atteso per oggi, i viola impiegheranno tutte le loro forze per portare a Firenze il talento brasiliano Luiz Henrique di proprietà del Botafogo. Il ventiquattrenne è reduce dalla sua migliore stagione in carriera in cui ha contribuito alla vittoria della Copa Libertadores, la massima competizione continentale in Sud America di cui è stato eletto anche miglior giocatore, e del campionato brasiliano, queste vittorie gli hanno anche permesso di venire nominato come miglior giocatore del Sud America per la stagione passata.

Calciomercato Fiorentina/ Insigne alla corte di Palladino, Folorunsho sempre più vicino (7 gennaio 2025)

Luiz Henrique è tornato in Brasile lo scorso anno dopo due anni passati in Spagna al Real Betis, in una squadra ambiziosa e ricca di talento, ora dopo i trionfi in patria è pronto a tornare in Europa a far vedere di essere un giocatore di livello internazionale. Per accaparrarsi il giocatore la Fiorentina è disposta a spendere 20 milioni, comunque meno della richiesta del Botafogo di 30, ma dovrà lottare con la concorrenza dell’Olympique Lyonnais, club che nonostante le difficoltà economiche sembra la destinazione più probabile visto che il proprietario, l’americano John Textor, è lo stesso del club in cui milita l’esterno.

DIRETTA/ Roma Fiorentina donne (risultato finale 3-1): la Supercoppa è giallorossa! (6 gennaio 2025)

Calciomercato Fiorentina News: nuovo nome per il centrocampo viola

Il calciomercato Fiorentina però non si ferma alla trattativa per l’esterno brasiliano, ma Daniele Pradè vuole regalare un altro centrocampista a Raffaele Palladino che con l’acquisto di Folorunsho sopperirà alla perdita di Edoardo Bove. Il nuovo obiettivo del calciomercato Fiorentina per il centrocampo è Warren Bondo, ventunenne francese che nelle ultime due stagione sta dimostrando con il Monza di essere un ottimo prospetto ma anche un giocatore affidabile fin da subito.

Adriano Galliani per cedere il suo giocatore richiede un’offerta di almeno 10 milioni e la cessione a titolo definitivo per incassare immediatamente la cifra e poterla reinvestire nel mercato. Su Bondo non c’è solo l’interesse della Fiorentina ma diverse squadre di Serie A stanno monitorando la situazione per vedere se può essere un affare delle prossime settimane, su tutte la Roma ma anche Milan e Genoa si sarebbero mosse per chiedere informazioni sul prezzo del centrocampista.

Video/ Fiorentina Napoli (0-3) gol e highlights: caduta Viola!