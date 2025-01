Calciomercato Fiorentina News, la trattativa in uscita

Il calciomercato Fiorentina è alla disperata ricerca di un esterno offensivo che possa risolvere i problemi che la squadra di Raffaele Palladino sta incontrando nelle ultime partite, gli obiettivi sono molteplici da Luiz Henrique a Dennis Man, per poter completare l’assalto ad uno di questi giocatori però la Fiorentina ha bisogno di fare spazio nella rosa e fare cassa vendendo uno dei suoi giocatori offensivi. La scelta sembrerebbe essere capitata su Jonathan Ikoné, ventiseienne francese che in questa stagione ha collezionato 23 presenze in tutte le competizioni e che era arrivato a Firenze per 15 milioni dopo aver conquistato la Ligue 1 con il suo Lille senza però mai convincere e offrire prestazioni al livello del suo massimo visto in carriera.

Ora Ikoné è sul mercato e la Fiorentina è intenzionata a cederlo in questa finestra ma alle sue condizioni e quindi che il trasferimento sia a titolo definitivo e per una cifra non inferiore agli 8 milioni di euro. Su di lui c’è l’interesse di diverse squadre francesi, su tutte Nantes che lo cerca salvarsi dalla retrocessione, al Paris Fc, squadra di Ligue 2 che vorrebbe aggiungere il talento dell’esterno per assicurarsi la promozione, ma anche Stade Rennais e Strasburgo che però hanno solo chiesto informazioni sulla possibilità di un trasferimento temporaneo con al massimo la possibilità di inserire l’opzione di diritto di riscatto.

Calciomercato Fiorentina News, è Pablo Mari il nome per la difesa?

Il calciomercato Fiorentina non cerca solo rinforzi nel reparto offensivo ma vuole anche aggiungere nuovi profili al reparto difensivo ritenuto incompleto e non all’altezza per continuare a competere per le posizioni alte della classifica. Il nome del calciomercato Fiorentina che il ds Daniele Pradè sta seguendo, ormai da tempo, è quello di Pablo Marì, giocatore esperto del Monza già allenato da Palladino nelle scorse stagioni e il cui contratto scadrà il 30 giugno 2026.

I viola si sono già mossi con l’agente e con il calciatore stesso trovando l’accordo per arrivare immediatamente a Firenze o a parametro zero alla scadenza del contratto, il Monza prima della gara con la Fiorentina sembrava potesse lasciar partire il calciatore ma dopo la sua ottima prestazione difensiva che ha aiutato a portare a casa la vittoria sta pensando di trattenerlo fino a fine stagione. Su Pablo Marì poi si è fatto forte anche l’interesse del Fenerbahce, Mourinho vorrebbe il giocatore per sistemare alcune lacune difensive della sua squadra e rispetto alla Fiorentina potrebbe offrire più soldi al Monza e a lui stesso, starà poi a Marì scegliere la sua destinazione.

