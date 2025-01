CALCIOMERCATO FIORENTINA, SONDAGGIO PER DENNIS MAN DEL PARMA

Il calciomercato Fiorentina è alla caccia di un nuovo esterno d’attacco che possa garantire imprevedibilità e velocità ad un reparto che sta faticando anche e soprattutto per il momento negativo di Albert Gudmundsson. I Viola stanno sondando diversi nomi e hanno già capito di non poter arrivare al compimento della trattativa con il Botafogo per Luiz Henrique e stanno approfondendo il discorso per altri esterni veloci e di qualità. Gli occhi del club di Commisso sono caduti sulla Serie A e, in particolare, sul Parma di Pecchia che ha nella sua rosa il talentuoso Dennis Man già da qualche stagione.

L’operazione, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe costare intorno ai 15 milioni di euro con il rumeno che non sarebbe totalmente contento della gestione che gli sta riservando Pecchia e la Fiorentina rappresenta un interessante salto di carriera.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, OCCHI ANCHE SU SZYMANSKI DEL FENERBAHCE

Gli occhi del calciomercato Fiorentina punta anche all’esterno e, in particolare, in Turchia dove si posso trovare calciatori molto interessanti a prezzi contenuti anche per via del poco credito che viene dato al campionato. Il nome nella lista di Pradé è quello del polacco Sebastian Szymaski che è di proprietà del Fenerbahce ma aspetta la sua prima grande occasione in uno dei top cinque campionati d’Europa per dimostrare tutta la sua qualità.

Il polacco è un mancino di grande qualità che ha le giuste caratteristiche per agire sia sulla fascia che da trequartista e sarebbe perfetto per lo stile di gioco di Palladino che chiede ai suoi due calciatori sotto punta di fare entrambe le fasi con applicazione. Il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi sempre intorno ai 15 milioni di euro anche perché Szymanski è un classe 1999 e il Fenerbahce di Mourinho non vorrebbe lasciarlo partire già a gennaio.