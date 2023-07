CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Venerdì le visite di Parisi. Amrabat tra Premier e Bayern (12 luglio 2023)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, PUNTELLATA LA DIFESA!

La Fiorentina è in attesa di presentare il suo prossimo colpo di mercato, l’esterno sinistro Fabiano Parisi, che molto probabilmente si unirà alla squadra viola venerdì dopo le visite mediche. Con l’arrivo di Parisi, ci si aspetta anche il rinnovo del contratto del capitano Biraghi, che si estenderà fino al 2026, così come per Ranieri, il cui contratto verrà prolungato fino al 2028. Passando al reparto dell’attacco, la Fiorentina ha individuato Niclas Fullkrug come obiettivo di calciomercato numero due, con Boulaye Dia in cima alla lista dei desideri.

Nonostante Fullkrug sia restio a lasciare la Germania e a non giocare nelle competizioni europee, piace molto alla Viola. Inoltre, si sta valutando la possibilità di acquistare Karlsson dall’AZ Alkmaar come esterno, anche se il Napoli sembra essere in vantaggio nella corsa per il giocatore. Per quanto riguarda le cessioni, è emerso un timido interesse di calciomercato da parte del Napoli per Castrovilli, il cui futuro contrattuale con la Fiorentina è ancora incerto. Al momento c’è una distanza tra domanda e offerta, e il centrocampista sembra essere orientato a non accettare i due milioni di euro all’anno proposti dal club di Commisso.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, DILEMMA AMRABAT

Inoltre, Sofyan Amrabat, uno dei centrocampisti più importanti della Serie A, potrebbe lasciare l’Italia, ma questa volta non per l’Arabia Saudita. Il giocatore marocchino è stato oggetto dell’interesse di diversi club, soprattutto in Premier League, e era stato associato anche all’Inter. Secondo il giornalista di ‘Sky Sports Deutschland’ Florian Plettenberg, il Manchester United sta seguendo da vicino Amrabat.

Sebbene le trattative non siano ancora in fase avanzata, sono stati avviati colloqui per l’ex giocatore del Verona. La situazione potrebbe evolversi nei prossimi giorni, con il Manchester United che non è l’unico club interessato. Anche il Bayern Monaco avrebbe posato gli occhi sul giocatore della Fiorentina, anche se al momento non ci sono sviluppi concreti. Amrabat ha un contratto fino al 2024, ma la Fiorentina ha l’opzione di esercitare il rinnovo per un altro anno. Pertanto, al marocchino restano ancora due anni, e se Commisso vorrà trarre profitto dalla sua cessione, questa potrebbe essere l’ultima occasione.

