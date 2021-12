Calciomercato Inter/ Caicedo nel mirino di Inzaghi se partisse Sanchez

Il Barcellona tenta Alexis Sanchez e così Felipe Caicedo diventa un nome di attualità per il calciomercato Inter. Questa è la trama descritta da La Repubblica nelle sue pagine sportive, nelle quali il noto quotidiano parla di un rinnovato interesse del Barcellona per Sanchez che potrebbe portare l’Inter sulle tracce di Caicedo, attaccante naturalmente ben conosciuto da Simone Inzaghi, che lo ha allenato alla Lazio.

Rinunciare ad Alexis Sanchez in questo momento sarebbe un peccato, perché il cileno si è rilanciato su livelli eccellenti, come indicano anche i due gol consecutivi nelle ultime due giornate di campionato disputate dall’Inter, prima contro il Cagliari a San Siro e in seguito sul campo della Salernitana. Sappiamo però che Sanchez ha uno stipendio molto pesante, forse troppo per un giocatore che in linea di massima è una riserva, anche se di lusso. Ecco quindi che un addio non sarebbe da escludere e l’ipotesi Barcellona potrebbe essere affascinante per il cileno, che giocò in blaugrana dal 2011 al 2014.

CALCIOMERCATO INTER: POSSIBILE INTRECCIO FRA SANCHEZ E CAICEDO

Resta da capire se il Barcellona potrebbe mettere sul piatto un’offerta interessante sia per l’Inter sia per Alexis Sanchez, dal momento che i conti della società catalana sono disastrati. Tuttavia, il corteggiamento da parte del Barcellona potrebbe far tentennare il cileno e allora la dirigenza dell’Inter ha il dovere di pensare a un’alternativa per l’attacco, che potrebbe avere appunto il nome di Felipe Caicedo.

L’attaccante ecuadoriano classe 1988 sa fare benissimo la riserva e Inzaghi si ricorda i tanti gol segnati da Caicedo nei finali delle partite della Lazio: un talento mai banale per un attaccante di riserva, che si aggiunge appunto al fatto che Caicedo e Inzaghi si conoscono alla perfezione, il che è un altro elemento che non guasta mai nel calciomercato di gennaio, che cade a metà stagione. I molti problemi fisici che hanno frenato Felipe Caicedo negli ultimi mesi al Genoa potrebbero però essere un problema da valutare con molta attenzione…

