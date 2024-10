Mario Balotelli torna in Italia e a giocare in Serie A: l’attaccante vestirà la maglia del Genoa. Dopo aver trascorso gli ultimi mesi ad allenarsi con il Brescia, sta per arrivare l’annuncio ufficiale da parte del Grifone. Il club ligure, dopo i recenti contatti con l’entourage del calciatore, sta per legarlo a sé fino al termine della stagione. Il via libera è arrivato anche da mister Alberto Gilardino, che sta preparando la trasferta di Roma contro la Lazio. Per l’allenatore può essere il giocatore giusto per rinforzare il reparto offensivo della sua squadra, ma negli ultimi giorni erano stati presi in considerazione anche altri giocatori, come Ounas e Choupo Mouting, che però sono stati scartati.

La scelta è ricaduta appunto su Mario Balotelli, una scelta quasi obbligata, visto che la dirigenza poteva cercare solo tra gli svincolati dopo gli infortuni di Messias e Vitinha, a cui si è aggiunto pure Ekuban in settimana. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante potrebbe approdare a Genova la settimana prossima e, quindi, entrare a far parte della lista dei convocati per la partita di fine mese contro la Fiorentina.

BALOTELLI AL GENOA: I DETTAGLI DELL’ACCORDO

A conferma del fatto che l’operazione è in dirittura d’arrivo, Sky Sport ha rivelato che l’accordo verrà chiuso in queste ore per un ingaggio di 400mila euro circa. La somma è da confermare, così come la durata del contratto, ma la fumata bianca è vicina, anche perché lunedì sono previste le visite mediche, propedeutiche per l’inizio di una nuova avventura. Nelle ultime ore è emerso anche un retroscena riguardo la trattativa tra le parti. Infatti, Fanpage parla di una clausola rescissoria molto particolare, perché potrebbe essere attivata al massimo entro il 31 dicembre.

Sarebbero in ballo anche diversi bonus legati ai gol e alle presenze, che potrebbero far oscillare così lo stipendio che percepirà Balotelli con il Genoa. Per i tifosi questo è il momento dell’attesa di un rinforzo che potrebbe dare tanto alla squadra, se sarà in grado di mettere in campo le sue motivazioni. L’ultima apparizione in Italia del calciatore (recentemente accostato al Torino) risale a quattro anni fa, poi ha giocato in Turchia e Svizzera.