TOTTI COMO, NUOVA PAZZA IDEA DI CALCIOMERCATO

Francesco Totti potrebbe davvero tornare a giocare in Serie A. Dopo aver lanciato l’amo nei giorni scorsi attraverso alcune dichiarazioni sibilline, ha “abboccato” il Como, che ha fiutato un colpo importante anche in chiave pubblicitaria e commerciale. Ma andiamo con ordine, partendo proprio dalle parole dell’ex capitano della Roma, che sembravano uno scherzo, una battuta. Da Miami però ha ribadito la necessità di due mesi di allenamento per essere pronto. In ogni caso sarebbe soprattutto un affare commerciale, visto che non potrebbe essere competitivo pur con una “autonomia” in campo di 20 minuti.

Video Torino Como (1-0)/ Gol e highlights: la decide Njie (Serie A 25 ottobre 2024)

In questi giorni in cui si parla del presunto flirt con Marialuisa Jacobelli, fa discutere anche per un possibile ritorno in Serie A, con cui dimostrare di potere essere ancora utile nonostante si sia ritirato dal calcio giocato 7 anni fa. Il Como dal canto suo non ha problemi a soddisfare le richieste di Totti. Il club, di proprietà dei miliardari indonesiani Hartono con un patrimonio di quasi 50 miliardi di dollari, potrebbero sfruttare quest’operazione per farsi conoscere in tutto il mondo.

Diretta/ Torino Como (risultato finale 1-0): la decide il 2005 Njie (Serie A, 25 ottobre 2024)

FRANCESCO TOTTI AL COMO? DAGLI INDIZI ALLA REAZIONE DI SPALLETTI

“La squadra c’è, una o due squadre si sono affacciate. Ora vediamo la testa cosa mi dice ma soprattutto il fisico“, ha dichiarato Francesco Totti da Miami. Se dovesse davvero ripartire dal Como, sarebbe il calciatore più anziano a giocare in Serie A e il catalizzatore per le rive del lago di maggiore attenzione. Infatti, attirerebbe lì più tifosi, curiosità e attenzione da parte dei media. Il ritorno in Serie A avrebbe effetti economici, tra visualizzazioni social e vendita di magliette.

Eppure, secondo Il Messaggero, l’operazione non è scontata, perché Totti alla fine potrebbe rifiutare l’offerta del Como. Il condizionale, però, è d’obbligo, infatti lo stesso giornale capitolino tiene aperto uno spiraglio. Un allenatore che lo conosce bene, Luciano Spalletti, ha commentato le voci di calciomercato che accostano il suo ex attaccante ai tempi della Roma al Como. “Non mi stupirebbe se decidesse di tornare a giocare“, ha dichiarato l’attuale commissario tecnico della Nazionale ai microfoni di Dazn.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, l’attacco della figlia Chanel /Spunta la frecciata social, web scatenato