Calciomercato Inter News: manovra a centrocampo

Nella serata di oggi andrà in scena la partita tra Inter e Bologna che potrebbe interessare anche il calciomercato Inter che sarebbe vigile sulla situazione di un suo giovane talento ceduto agli emiliani nella stagione scorsa per 5 milioni di euro e che con Thiago Motta ha disputato una stagione spettacolare da protagonista. Il nome in questione è quello di Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 dall’enorme duttilità e propensione offensiva potendo occupare moltissimi ruoli del centrocampo, la mezzala di inserimento e il trequartista quelli in cui è stato più impegnato, e che in questa stagione con Vincenzo Italiano ha disputato 14 partite contribuendo con 1 gol.

Sul ragazzo ceduto lo scorso anno l’Inter è stato previdente e ha inserito nella trattativa una clausola per permettere alla squadra milanese di riacquistare il giocatore ad una cifra definita e minore rispetto a quella che il mercato richiede, ovvero di 12 milioni di euro, la dirigenza nerazzurra terrà d’occhio quindi la prestazione del ragazzo, qualora venisse impiegato, per fare un valutazione sul livello raggiunto, che sia o no pronto per vestire la maglia dell’Inter. Oltre all’acquisto tramite la clausola l’Inter potrebbe pensare anche di acquistare il giocatore tramite uno scambio con uno dei suoi centrocampisti, ancora da vedere se in prestito o meno, quello che ha meno convinto nei suoi anni a Milano, Kristjan Asllani.

Calciomercato Inter News: colpo in prospettiva

Il calciomercato Inter si muove poi in prospettiva e oltre alle trattative con il Newell’s Old Boys per i suoi due talenti argentini avrebbe messo gli occhi su un giovanissimo che sta stupendo in questa sua prima stagione in uno dei top campionati europei, si tratta di Juma Bah terzino sierraleonese classe 2006 di proprietà del Real Valladolid, club di Ronaldo, che lo acquistato questa estate dall’AIK Freetong, club africano. Sul giovane terzino ci sarebbe l’interesse di molti club europei tra cui il Milan ma anche il Manchester City e il Chelsea ma l’Inter sembra essere la più interessata tanto da essere disposta a pagare i 15 milioni richiesti dal club spagnolo.

L’operazione del calciomercato Inter se conclusa in questa finestra però sarebbe fatta in collaborazione con il Monza, avendo l’Inter finito gli slot liberi in rosa per gli extracomunitari, che prenderebbe il giocatore in prestito fino a fine stagione per aumentare la sua chance di raggiungere la salvezza. Bah potrebbe essere acquistato sia come rinforzo per il reparto esterni della squadra che in prospettiva per la squadra U23 che nel prossimo anno verrà creata e inserita nella Serie C, come già successo con la Juventus, Atalanta e Milan.