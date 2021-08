CALCIOMERCATO INTER/ Correa rimane distante, incontro col Torino per Belotti

CALCIOMERCATO INTER, TRA CORREA E L’INCONTRO PER BELOTTI

I dirigenti dell’Inter stanno lavorando per trovare un nuovo attaccante da aggiungere all’organico entro la chiusura di questa finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i nerazzurri non si starebbero smuovendo dall’offerta di poco meno di 30 milioni di euro bonus compresi per Joaquin Correa mentre la Lazio continua a chiedere 35 milioni di euro e l’Everton potrebbe rilanciare la proposta iniziale nei prossimi giorni. Per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, nelle ultime ore Marotta e Ausilio avrebbero incontrato il patron Cairo per parlare con il Torino di Andrea Belotti, come avevamo anticipato già nella giornata di ieri. L’azzurro Campione d’Europa non ha voluto rinnovare il suo contratto in scadenza con i granata che lo potrebbero liberare per una somma che si aggira intorno ai 20-22 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER, IL PARERE DI VIERI E CASSANO

L’Inter si sta muovendo parecchio in questa sessione di calciomercato estivo sia in entrata che in uscita. Nel corso di Bobo TV in diretta su Twitch, l’ex nerazzurro Christian Vieri ha parlato delle mosse del suo vecchio club: “L’Inter è tosta, è lì per lo Scudetto. Pensavo molto peggio senza Hakimi e Lukaku. Tutti dicono che il Genoa è stato un avversario abbordabile, ma lo so. L’Inter è una squadra solida, lotterà fino alla fine. Poi i nuovi, Dzeko e Calhanoglu su tutti, hanno fatto molto bene. E il turco ha fatto un grandissimo gol.” Un parere positivo lo ha espresso anche un’altro ex attaccante interista come Antonio Cassano: “L’Inter mi è piaciuta: attaccava, aggrediva e ha fatto capire al Genoa che lo sarebbe andato a prendere. È ancora quella di Conte. Parlando di mercato, l’Inter si è fatta trovare pronta: dopo aver perso Eriksen, è andata immediatamente su Calhanoglu a zero. Non è forte come Eriksen ma era l’occasione migliore da cogliere. Poi ha preso un giocatore che a me piace tantissimo, come Dzeko, che non farà rimpiangere Lukaku. Ora si stanno muovendo per Correa che secondo me è perfetto per l’idea di calcio di Inzaghi. Potrebbe giocare con Lautaro o anche dietro a Dzeko. L’Inter resta una delle favorite per lo Scudetto e lotterà fino all’ultimo con la Juventus.”

