CALCIOMERCATO INTER, I NERAZZURRI GUARDANO AL FUTURO

L’idea del calciomercato Inter è quella di non intervenire già nella sessione di gennaio e lasciare la rosa così com’è anche e soprattutto per via dell’ottimo rendimento che sta portando i nerazzurri a lottarsi lo Scudetto con il Napoli e l’Atalanta. Fino ad ora, Marotta sta lavorando solo per il calciomercato in uscita con il nome di Davide Frattesi che continua ad essere un caso di questa sessione invernale con Roma e Napoli che seguono l’ex Sassuolo alla ricerca di maggiore minutaggio.

La richiesta dei nerazzurri, comunque, è molto alta e tocca i 45 milioni di euro perché la volontà di Inzaghi è quella di non cedere nessuno in questa sessione di calciomercato Inter e puntare già alla sessione estiva con profili giovani e con margini di crescita. Marotta, in questo momento, sta guardando in Argentina con la volontà di trovare dei profili adatti al progetto Inter così come fatto in estate con Palacios.

CALCIOMERCATO INTER, PEREZ E SILVETTI VICINI AI NERAZZURRI

In queste ore, il calciomercato Inter sta lavorando direttamente con il presidente del Newell’s Old Boys per due profili che hanno colpito i dirigenti nerazzurri e potrebbero arrivare a Milano nella prossima stagione. I nomi sono quelli di Tomas Perez e Mateo Silvetti entrambi di proprietà del Newell’s e con un progetto già stabilito dall’Inter: inserirli nella nuova under 23.

Secondo Sky Sport, infatti, Marotta starebbe lavorando per una seconda squadra che segua le orme di Juventus, Atalanta e Milan e dia più spazio ai giovani per creare un futuro roseo ai nerazzurri. L’operazione potrebbe costare, in totale, una decina di milioni con per quelli che sono due talenti molto interessanti ma ancora tutti da plasmare. Infatti, Perez e Silvetti sono rispettivamente 2005 e 2006 e avranno tutto il tempo a disposizione per adattarsi ai ritmi del calcio italiano prima di aggregarsi nella rosa di Simone Inzaghi.

