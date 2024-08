Dopo alcune settimane di voci e indiscrezioni, Tomas Palacios è finalmente arrivato a Milano, pronto a diventare un ulteriore colpo del calciomercato Inter in questa sessione estiva. Il difensore classe 2003 è giunto in città per svolgere le visite mediche alle quali seguirà la firma: firmerà un contratto che vedrà corrisposti da parte dei nerazzurri 6.5 milioni di euro, senza percentuali sull’eventuale futura rivendita. La cifra sarà divisa tra l’Independiente Rivadavia e il Talleres, club nel quale è cresciuto e che possiede il suo cartellino.

Calciomercato Inter/ Palacios è arrivato a Milano. Correa rimane? (25 agosto 2024)

Il giocatore da tempo era finito nel mirino di Simone Inzaghi, che lo aveva esplicitamente richiesto dopo l’infortunio di Buchanan che aveva lasciato un buco in difesa. Nei giorni scorsi è arrivata la tanto attesa fumata bianca con il giovane argentino che aveva respinto persino offerte da Inghilterra e Germania pur di sposare la causa interista e arrivare ufficialmente a Milano, dove è pronto a firmare un contratto pluriennale con il club nerazzurro. Con il colpo argentino si chiuderebbe ufficialmente il calciomercato Inter, che deve però ancora formalizzare qualche uscita per dirsi pienamente soddisfatta di quanto fatto in estate.

Calciomercato Inter: Correa verso la cessione

Il calciomercato Inter in entrata è ormai definitivamente concluso. Il club potrebbe però ancora fare qualcosa in uscita e in particolare cedere Correa, in esubero, nonostante Inzaghi dopo la seconda gara stagionale si sia detto felice della sua possibile permanenza in nerazzurro. In realtà gli esperti di mercato sono certi: i programmi dell’Inter prevedono la sua cessione entro il 31 agosto.

vDunque, aperte ufficialmente le danze: l’Inter aspetta offerte ufficiali per l’argentino, che potrebbe salutare il club al quale si è legato nel 2021 dopo la Lazio, per poi passare un anno al Marsiglia (nella scorsa stagione), senza siglare nessun gol in campionato né in Coppa, per tornare poi nuovamente a Milano in estate.

