CALCIOMERCATO INTER NEWS, TOMAS PALACIOS ATTERRATO A MILANO: VISITE MEDICHE E FIRMA ATTESE PER DOMANI

Al termine di lunghi mesi di riflessione, il calciomercato Inter ha finalmente chiuso la trattativa per il difensore di piede mancino che andrà ad alternarsi con Alessandro Bastoni durante la stagione che attende i nerazzurri. L’acquisto del nuovo difensore mancino è stata una vera e propria telenovela con Simone Inzaghi che avrebbe gradito un calciatore pronto e in rosa già per la preparazione estiva mentre la società aveva chiesto un profilo giovane e con la possibilità di generare una plusvalenza. Una volta scelto il profilo di Tomas Palacios, i nerazzurri hanno chiuso in fretta la trattativa con il Talleres e con l’Independiente Rivadavia per non farsi scappare il profilo di un giovane difensore sul quale c’erano gli occhi di diversi club europei pronti ad anticipare l’Inter. Per Palacios, il calciomercato Inter spenderà circa 6,5 milioni di euro a cui vanno aggiunti i bonus per un 2003 che ha conquistato da subito Oaktree e dovrà inserirsi al meglio in un sistema ben rodato come quello della squadra di Simone Inzaghi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, JOAQUIN CORREA NON HA OFFERTA: INZAGHI PUÒ RIVALUTARLO

Il primo successo dei campioni d’Italia a San Siro contro il Lecce ha reso più tranquillo un Simone Inzaghi non totalmente soddisfatto dal calciomercato Inter e ancora alla ricerca di stabilità. Rimane un punto interrogativo l’attacco dove i nerazzurri hanno ancora in rosa sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa con l’argentino che è in uscita ma non ha offerte concrete per lasciare l’Inter. Il Tucu ha un contratto da 3 milioni l’anno che scadrà al termine di questa stagione ma sembra che Inzaghi possa ancora puntarci per quest’anno utilizzandolo come quinto attaccante per evitare ogni tipo di problematica che potrebbe derivare da infortuni come quello che ha costretto Lautaro Martinez a saltare il Lecce.