Calciomercato Inter/ Eriksen è tornato a Milano, Lukaku sempre più vicino al Chelsea

CALCIOMERCATO INTER, IL CHELSEA NON MOLLA LUKAKU

Il calciomercato dell’Inter, nelle ultime ore, ha subìto una svolta inaspettata per i tifosi nerazzurri. Romelu Lukaku, a sorpresa, di fatto, è destinato all’addio. Il Chelsea, dopo aver offerto 100 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso – giocatore da tempo sul taccuino dell’Inter -, verso il weekend tenterà il colpo decisivo. Ne è convinto anche il quotidiano inglese Telegraph, secondo il quale il Chelsea non dovrebbe avere tanti problemi a convincere l’attaccante belga a tornare a Londra. Tutto nasce dall’offerta monstre che il club di Roman Abramovich è pronto a mettere sul piatto.

Infatti, come riportato dai media britannici, i Blues sono pronti a offrire un contratto da 250mila sterline a settimana – oggi al cambio quasi 300mila euro. Una cifra da capogiro, che potrebbe tentare ulteriormente il belga a lasciare l’Inter dopo due grandi stagioni trascorse alla corte di Antonio Conte. Inoltre, lo stesso Lukaku sarebbe stato colpito dalla grande volontà di Tuchel, tecnico dei londinesi, di portarlo nella capitale britannica. Se le cifre, dunque, venissero confermate e l’affare andasse in porto, Romelu diventerebbe il giocatore più costoso nella storia del club.

CALCIOMERCATO INTER, ERIKSEN È TORNATO A MILANO

Una notizia, invece, positiva per l’Inter riguarda il ritorno di Christian Eriksen a Milano. Il giocatore danese, dopo il brutto incidente degli Europei, stamattina è stato al Suning Training Centre, dove ha rivisto i suoi compagni di squadra e ha conosciuto il nuovo staff tecnico di mister Simone Inzaghi. L’Inter stessa ha voluto condividere questo evento attraverso un comunicato: “Il centrocampista danese, che ha salutato dirigenti, allenatore, compagni e tutto lo staff presente, sta bene ed è in ottime condizioni psico-fisiche”.

Eriksen, come ribadito dalla società nerazzurra, seguirà il programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenaghen, i quali coordineranno tutto il follow-up clinico, tenendo sempre informato lo staff medico dell’Inter. Il ritorno in campo di Eriksen sarebbe come un’oasi nel deserto per la dirigenza nerazzurra e farebbe sicuramente piacere anche ai tifosi, viste le ultime brutte notizie che arrivano dal fronte calciomercato.



