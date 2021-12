Calciomercato Inter/ Ginter saluta il Monchengladbach: Marotta sulla porta

CALCIOMERCATO INTER, GINTER NEL MIRINO DEI NERAZZURRI

Sono movimenti di calciomercato in casa Inter in vista della prossima finestra di contrattazione invernale, che pure si aprirà solo tra pochissimi giorni. Alla vigilia dell’inizio delle operazioni, pure si sta parlando tanto di un possibile nome in entrata nel club di Inzaghi come è quello Matthias Ginter. Come è ben noto, solo ieri il difensore tedesco ha annunciato tramite i propri profili social la sua intenzione di non rinnovare con il Borussia Monchengladbach, club di cui ha vestito i colori negli ultimi 5 anni: una mossa a sorpresa, che fa sorridere la dirigenza dell’Inter, che da mesi ha messo gli occhi proprio sul difensore tedesco.

Per la precisione Ginter ha dichiarato che: “Dopo molte discussioni, ho deciso di non prolungare il contratto che scadrà in estate. Dopo 5 ottimi anni al Borussia Mönchengladbach, è molto difficile per me fare questo passo, ma ho deciso di intraprendere un’altra strada nella mia carriera per la mia crescita personale e professionale”. E chissà che per “altra strada” intenda quella che lo porterà alla Pinetina.

CALCIOMERCATO INTER, L’AGENTE DI CALHANOGLU…

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, pare che l’interesse dell’Inter per Matthias Ginter sia davvero concreto. Stando diverse fonti, pare che Marotta e Ausilio si siano già presentati al difensore tedesco, che dunque potrebbe arrivare a giugno, a parametro zero, o anche tra poche settimane, se l’operazione si accelererà. In ogni caso pare che per Ginter, l’Inter si sia mossa prima delle rivali: a rendere il tutto già facile il fatto che l’agente del calciatore tedesco sia Gordon Stipic, lo stesso che ha portato Calhanoglu alla corte di Inzaghi solo questa estate.

Secondo Sportmediaset, pare che da mesi siano contatti in corso tra la dirigenza e l’agente del difensore, per capire le reali possibilità di chiudere l’affare: ora che Ginter ha dichiarato di non voler rinnovare con il Monchengladbach, ecco che le chance di vederlo in nerazzurro salgono parecchio. Staremo a vedere che accadrà nelle prossime settimane.



