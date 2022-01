CALCIOMERCATO INTER/ Inzaghi: “Parleremo di Sensi e del sostituto di Correa”

Il calciomercato invernale sta entrando nella sua parte finale ed in casa Inter si stanno valutando le ultime mosse per sistemare l’organico in vista del prosieguo della stagione. Intanto ieri sera i nerazzurri sono riusciti a battere in rimonta il Venezia a San Siro per 2 a 1 ed al termine del match, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa toccando anche l’argomento mercato tra possibili partenze e nuovi innesti.

L’allenatore interista ha spiegato: “La situazione di Sensi? C’eravamo dati un tempo con la società, da domani ne parleremo sapendo che ci aspetta un tour de force e che c’è stato l’infortunio di Correa. Il presidente e i dirigenti sono sempre presenti e cercheranno di fare le cose al meglio.” Nella giornata odierna o, secondo Sky Sport, al più tardi domani l’Inter dovrebbe dunque riunirsi per definire queste manovre.

CALCIOMERCATO INTER: LE MANOVRE DEI NERAZZURRI

In questi ultimi giorni di calciomercato l’Inter potrebbe dunque risolvere un paio di situazioni intricate a cominciare da quella di Stefano Sensi. Il centrocampista ha fatto bene in Coppa Italia ma vorrebbe avere maggior spazio per giocare così da non rischiare di perdere un posto in Nazionale ed i nerazzurri stanno valutando se sia il caso o meno di accontentarlo, lasciandolo andare in prestito alla Sampdoria. In attacco invece piace Felipe Caicedo del Genoa per rimpiazzare l’infortunato Correa.

