DIRETTA INTER VENEZIA/ Video streaming tv: solo successi nerazzurri a San Siro

DIRETTA INTER VENEZIA: TESTA A TESTA

Prima della gara d’andata per trovare precedenti della diretta di Inter Venezia bisogna scavare negli almanacchi a quando i lagunari erano clienti fissi della Serie A. Visto che le due compagini non si sono mai incontrate in Coppa Italia e che i meneghini non sono mai scesi in Serie B le due squadre non si affrontavano prima del match d’andata dal 2002. A Milano i nerazzurri hanno vinto tutti e tre i precedenti. L’ultimo successo ci parla di un 2-1 del settembre del 2001. Assolutamente impossibile da dimenticare però è il 6-2 del gennaio del 1999.

Fu una gara straordinaria con un Giuseppe Meazza che ospitava circa 60mila persone. I nerazzurri erano passati avanti già dopo 3 minuti grazie a un calcio di rigore realizzato da Ronaldo il Fenomeno. Gli ospiti erano riusciti addirittura a pareggiare al 19esimo con Pippo Maniero non consapevoli che quello era solo l’inizio della fine. Nel primo tempo infatti liquidarono il match prima Roberto Baggio e poi Ivan Zamorano con una personalissima tripletta. Nella ripresa Ronaldo metteva a segno la personale doppietta così come anche lo stesso Maniero. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA INTER VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Inter Venezia di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

INTER VENEZIA: I NERAZZURRI CERCANO IL RITORNO AL SUCCESSO

Inter Venezia, in diretta sabato 22 gennaio alle ore 18:00, dallo stadio San Siro di Milano, è valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri sono reduci dal pareggio conseguito in casa dell’Atalanta, con il punteggio finale di 0-0. Con quest’ultimo risultato, la squadra di Simone Inzaghi, ha interrotto la serie di vittorie consecutive che durava da otto giornate. L’Inter vorrà quindi tornare ai tre punti, per continuare la marcia verso la conquista dello scudetto. I nerazzurri sono primi a 50 punti, con due lunghezze di vantaggio sul Milan e una gara disputata in meno rispetto ai cugini rossoneri.

Il Venezia arriva alla sfida di San Siro, dopo il buon pareggio casalingo contro l’Empoli, con la gara terminata 1-1. La formazione allenata da Paolo Zanetti, occupa la diciassettesima posizione con 18 punti, due in più rispetto al Cagliari. I lagunari hanno conseguito tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite in campionato. Nella gara di andata, disputata lo scorso 27 novembre, l’Inter si è imposta sul Venezia con il risultato di 0-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER VENEZIA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Inter Venezia, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, schiererà la sua squadra con il consueto modulo 3-5-2. In difesa probabile ritorno da titolare di De Vrij, con Darmian largo a destra e Dzeko con Lautaro Martinez in attacco, dopo la panchina dello scorso turno. Ecco la probabile formazione titolare dell’Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko.

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, dovrebbe affrontare la capolista schierando i suoi uomini con il 4-3-3. Con Romero che probabilmente resterà ancora fuori per infortunio, tra i pali dovrebbe essere riproposto Lezzerini. In attacco Henry, con Kiyine e Aramu a supportarlo. Questa la probabile formazione titolare dei lagunari: Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Tessmann, Cuisance; Kiyine, Henry, Aramu.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse per la diretta Inter Venezia di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. I favori dei pronostici sono tutti dalla parte dei nerazzurri, con il segno 1, associato alla vittoria dell’Inter, quotato 1.13. Sembra difficile anche un risultato finale di parità, con il segno X proposto a 8.25. Il successo esterno del Venezia, con segno 2 è quotato 18.00.

