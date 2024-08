CALCIOMERCATO INTER NEWS, NERAZZURRI ALLA RICERCA DELLA PUNTA: KARIM KONATÉ DEL SALISBURGO SI È INFORTUNATO

Alla ricerca di una punta il calciomercato Inter che ha dato l’ultimatum a Joaquin Correa e Marko Arnautovic che saranno costretti a cercarsi una nuova squadra se non vorranno rimanere in tribuna o addirittura arrivare alla rescissione del contratto. I nerazzurri sono alla ricerca del quarto attaccante che possa convivere con Lautaro Martinez, Taremi e Thuram e stanno approfondendo il discorso per profili giovani e con grande potenziale che potrebbero sbocciare proprio nella convivenza con calciatori di esperienza.

Il nome che sembrava essere più vicino è quello di Karim Konaté del Salisburgo per il quale servivano circa 25 milioni di euro per convincere il club austriaco alla cessione. Nelle ultime ore, però, tutto si è arenato per via di un infortunio al ginocchio per il vent’enne ivoriano che sarà costretto a fermarsi per qualche settimana prima di poter ritornare in campo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SALGONO LE QUOTAZIONI DI VLADYSLAV VANAT DELLA DINAMO KIEV

L’infortunio di Karim Konaté aumenta i dubbi del calciomercato Inter riguardanti il prezzo elevato dell’attaccante ivoriano che potrebbe essere definitivamente abbandonato dai nerazzurri per puntare su altri profili. Il nome più interessante è quello dell’attaccante ucraino Vladyslav Vanat che è di proprietà della Dinamo Kiev ed è alla ricerca del salto di qualità che possa affermarlo anche a livello europeo.

Vanat ha da poco ottenuto la convocazione con l’Ucraina che lo ha portato a giocare uno spezzone di partita contro il Belgio ad Euro2024 per quello che è considerato uno dei migliori talenti del calcio ucraino. La Dinamo Kiev lo farebbe per circa 15 milioni di euro e la possibilità di prendere un giovane dalle belle speranze come Vladyslav Vanat fa gola anche ad Oaktree che avrebbe già aperto ad un possibile acquisto

