CALCIOMERCATO INTER, KONATÉ DI NUOVO NEL MIRINO

Il calciomercato Inter torna alla ribalta per un nuovo acquisto in attacco. La situazione si è complicata negli ultimi giorni dato che Taremi si è infortunato e i vari esuberi, Arnautovic e Correa, non sembrano trovare fin qui sistemazioni.

Da non dimenticare la situazione Albert Gudmundsson, trequartista del Genoa, che è passato da primo obiettivo dei nerazzurri a finire nei radar della Fiorentina, con Marotta che ha escluso l’arrivo dell’islandese in forza ai liguri.

Allora a questo punto è ritornato di moda Karim Konaté. Il casse 2004 che milita nelle fila del Salisburgo è uno dei giovani più interessanti del palcoscenico europeo e l’Inter lo sta monitorando da quando lo hanno affrontato in Champions League.

L’ivoriano ha però una richiesta importante sulle spalle ovvero 25 milioni di euro. I nerazzurri, se non riusciranno a vendere nessuno, difficilmente saranno in grado di affrontare una proposta così elevata da parte del Salisburgo.

CALCIOMERCATO INTER, KAMATE VERSO IL BELGIO

Il calciomercato Inter potrebbe inoltre cedere un altro giovane talento con la stessa clausola di Valentin Carboni, terminato al Marsiglia. Stiamo parlando di Issiaka Kamate, classe 2004 già impegnato nel pre-campionato.

Secondo Gianluca Di Marzio, l’Anderlecht ha spinto sull’acceleratore e ha superato l’interesse di Mirandes, Verona e Palermo. A fare la differenza è la volontà del club belga di inserire il controriscatto alla proposta di prestito con diritto.

L’Anderlecht, nel caso dovesse aggiudicarsi Kamate, metterebbe a segno il secondo colpo dalle milanesi dopo l’acquisto di Simic del Milan, anche se in quel caso si è trattato di un acquisto a titolo definitivo senza controriscatto bensì una percentuale di rivendita

