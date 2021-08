Calciomercato Inter/ Lautaro Martinez, il rinnovo si avvicina. Piace Thuram

Il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez è senza dubbio uno dei temi caldi per il calciomercato Inter in questi giorni. Ieri, in un ristorante in centro a Milano, c’è stato un pranzo di lavoro tra la dirigenza nerazzurra e Alejandro Camaño, l’agente di Lautaro Martinez. La volontà di andare avanti insieme è chiara, nonostante le offerte da 70 milioni di Atletico Madrid e Tottenham che l’Inter rifiuterà. Premesso ciò, c’è accordo anche sul fatto che entrambe le parti vogliono il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez, attualmente in scadenza nel 2023 con uno stipendio di 2,5 milioni. L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio sono pronti ad alzare l’offerta fino a 4,5-5 milioni, Camaño era partito da 7,5-8, ma ora le parti si sono avvicinate e attorno ai 6 milioni di euro l’anno si potrebbe trovare la quadra. L’Inter vuole inserire Lautaro Martinez tra i suoi giocatori top, trattati al massimo delle attuali possibilità economiche del club, come riferisce La Gazzetta dello Sport, ma il decreto crescita non si applica a un giocatore già da anni in Italia. Si lavorerà ad esempio sui bonus, in modo da venire incontro all’argentino e al suo procuratore: per ora tutto procede per il meglio.

Calciomercato Juventus/ Pjanic resta una forte possibilità, gli fa spazio McKennie?

CALCIOMERCATO INTER: TRA IL RINNOVO DI LAUTARO E L’INTERESSE PER THURAM

Rimanendo in attacco, ecco che per il calciomercato Inter un’altra priorità è aggiungere nomi al reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi, considerando che c’è pure preoccupazione per le condizioni fisiche di Alexis Sanchez. Assieme a Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, l’Inter ha bisogno di un nuovo attaccante. Sappiamo che come centravanti il sogno è Duvan Zapata, ma bisogna convincere l’Atalanta (che dovrebbe anche trovare un’alternativa di valore per dare l’ok alla cessione), mentre come seconda punta Inzaghi gradirebbe Joaquin Correa, ma la Lazio chiede 37 milioni e così l’affare non si farebbe. L’Inter vorrebbe poi un giovane forte fisicamente, così da poter essere una alternativa a Dzeko. Ecco allora che oggi La Gazzetta dello Sport fa il nome di Marcus Thuram, 24 anni per 192 centimetri, che sta scalando le gerarchie del gradimento nerazzurro dopo essere stato proposto dal suo agente, Mino Raiola. Il figlio d’arte non segna molto (mai più di 10 gol a campionato), ma potrebbe essere fatto a breve un primo sondaggio con il Borussia Moenchagladbach, a patto di non investire oltre 30-35 milioni di euro sul francese nato a Parma, dove giocava papà Lilian nel 1997.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Napoli/ Reinildo Mandava nel mirino, Estupinan alternativaCalciomercato Milan/ È fatta per Florenzi: ore caldissime anche per Bakayoko

© RIPRODUZIONE RISERVATA