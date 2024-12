CALCIOMERCATO INTER, OCCHI SU LORENZO PELLEGRINI DELLA ROMA

In questi ultimi anni, il calciomercato Inter ci ha spesso abituati a colpi dal basso costo e dall’elevata qualità in grado di mantenere alto lo standard della rosa dei nerazzurri nonostante importanti cessioni ed una situazione finanziaria non delle migliori. Oggi, l’idea dell’Inter è quella di monitorare da vicino quello che è lo svolgimento della vicenda che riguarda Lorenzo Pellegrini e la Roma e che sta portando a brutte prestazioni del numero 7 enfatizzate dalle forti critiche che arrivano dai tifosi romanisti.

Calciomercato Inter News/ Castro bloccato per giugno, Arnautovic pedina per Ricci (29 dicembre 2024)

Pellegrini ha iniziato la stagione da capitano della Roma e vorrebbe continuare a farlo ma le prestazioni non sono dalla sua parte e Claudio Ranieri gli ha dovuto far fare numerosi minuti in panchina per riequilibrare la squadra e provare a rialzare i giallorossi dopo due esoneri consecutivi. Nel suo futuro, almeno fino a giugno, ci dovrebbe essere ancora la Roma anche perché il calciatore ha dimostrato di non gradire l’Arabia Saudita o un trasferimento al Galatasaray che sta seguendo la sua situazione sperando nel possibile colpo di gennaio.

Calciomercato Inter news/ Arnautovic piace al Torino, quale futuro per Stankovic? (28 dicembre 2024)

CALCIOMERCATO INTER, MAROTTA VUOLE AFFONDARE A GIUGNO PER PELLEGRINI

In una situazione del genere è il calciomercato Inter che aspetta con Marotta che ha già studiato il colpo e potrebbe decidere di approfondire la questione nei prossimi mesi per portare Lorenzo Pellegrini a Milano in vista della prossima stagione. Il contratto del capitano della Roma è di circa 4,5 milioni di euro più ricchi bonus che lo portano ad essere completamente fuori mercato a meno di rinunce da parte del calciatore stesso che dovrebbe ritagliarsi l’ingaggio per poter lasciare i giallorossi.

Nel 2026 andrà in scadenza e, all’orizzonte, non si vede ancora neanche una bozza per il rinnovo di un Pellegrini che sta scivolando sempre più ai margini di un progetto iniziato come assoluto punto di riferimento sia tecnico che caratteriale.

Calciomercato Torino News/ Un "top" attaccante in arrivo dall'Inter? (27 dicembre 2024)