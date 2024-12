CALCIOMERCATO ROMA NEWS, L’ARGENTINO DICE NO ALLA TURCHIA

Il calciomercato Roma ha diverse situazioni da risolvere tra gennaio e giugno. Il Corriere dello Sport ha raccontato in maniera interessante alcune dinamiche interne tra calciatori vicini la cessione e alcuni che potremmo rimanere e addirittura rinnovare. L’argomento più di tendenza è naturalmente Paulo Dybala. C’era apprensione in casa giallorossa circa il futuro dell’argentino classe 1993, ma alla fine la proposta del Galatasaray è stata rifiutata dallo stesso Dybala che ora aspetterebbe addirittura il rinnovo.

L’ennesimo colpo di scena del calciomercato Roma sarebbe rappresentato dalla grande investitura fatta da Claudio Ranieri che esattamente come José Mourinho mette la Joya al centro del progetto tecnico-tattico presente e futuro della Roma. Da escludere l’addio, per la seconda volta in pochi mesi, dopo che in estate l’ex Palermo e Juventus aveva rifiutato la corte del’Arabia Saudita per restare. Poi l’addio di De Rossi sembrava far vacillare di nuovo Dybala, ma adesso non ci sono più dubbi.

Chi invece con Juric era l’ultimo nelle gerarchie mentre ora è tornato ad essere fondamentale è Mats Hummels. L’ex Borussia Dortmund è stato subito decisivo con il gol del pareggio nel finale contro il Tottenham in Europa League.

Il 36enne nonostante l’età avanzata può restare ancora un altro anno alla Roma, ma verosimilmente bisognerà attendere di scoprire chi sarà l’allenatore della Roma per il 2025/2026 poiché è da escludere che Hummels accetti un altro anno in panchina.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PAREDES ALLONTANA IL BOCA

A proposito di permanenze a sorpresa, il calciomercato Roma potrebbe ritrovarsi Leandro Paredes in rosa anche per la prossima stagione. L’argentino sembrava destinato a ritornare in patria, precisamente al Boca Juniors, ma qualcosa è cambiato.

Come ricorda il Corriere dello Sport, durante il periodo Juric il padre di Paredes aveva addirittura anticipato il suo passaggio al Boca ma con l’arrivo di Ranieri, come capitato per molti altri, l’ex Empoli e Juventus è tornato ad essere fondamentale.

Un altro che ha beneficiato dell’arrivo del “Fettina”, come viene simpaticamente chiamato Ranieri, è senza dubbio Saelemaekers. Bisogna dire che però era già un preferito di De Rossi, ma purtroppo è stato infortunato a lungo.

Dal suo rientro sono già due i gol tra Lecce e Parma, ma soprattutto si trova a meraviglia in campo. Questo porterebbe l’ex Anderlecht sempre più vicino ad una permanenza, anche se bisognerà discuterne a giugno con il Milan.

Capitolo cessioni, Pellegrini appare ogni giorno sempre più lontano. Il fantasista non riesce a ritrovare il bel rapporto che aveva coi tifosi e Ranieri lo sta preservando in tutti i modi, anche se forse l’addio è la scelta migliore per tutti con il Napoli alla finestra.