CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Alex Perez baby per la difesa. Martinez, ci siamo! (18 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, COLPI DI PROSPETTIVA!

Il calciomercato dell’Inter potrebbe far registrare un colpo in difesa ma in prospettiva decisamente futura: nelle ultime 24 ore ha subito una notevole accelerazione la trattativa che potrebbe portare in nerazzurro Alex Perez, difensore classe 2006 in scadenza di contratto nel 2025 con il Betis di Siviglia. Un difensore diciottenne che potrebbe dunque fare al caso anche della Primavera appena affidata a Zanchetta (il campionato diventerà ufficialmente Under 20 nella prossima stagione) ma Inzaghi ha sempre dimostrato di tenere in considerazione i giovani talenti.

L’agente del calciatore, Alberto Botines, ha già lavorato con l’Inter (vedi l’operazione Onana): ora sta a Marotta concretizzare gli abboccamenti. Dopo l’accurato lavoro di mediazione svolto da Botines, i nerazzurri dovranno formalizzare la proposta al Betis, che consisterà in un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 3 milioni di euro, che permetterebbe agli andalusi di monetizzare un giocatore praticamente in scadenza. Si prevede che una PEC sarà inviata entro questa settimana e Alex Perez potrebbe arrivare a Milano già ai primi di luglio per aggregarsi ai nerazzurri.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, FINALMENTE IL VICE-SOMMER

Il calciomercato dell’Inter potrebbe finalmente veder chiudersi una vera e propria telenovela, ovvero quella della ricerca del portiere di riserva, il vice-Sommer. Con Josep Martinez l’accordo è già stato definito da diversi giorni col giocatore e si sta lavorando per limare gli ultimi dettagli col Genoa, che non sembra però intenzionato a ostacolare quello che è stato il suo portiere titolare nelle ultime due stagioni. Nelle prossime ore si dovrebbe arrivare alla definitiva fumata bianca con i Grifoni a caccia di giocatori interessanti da inserire.

Nicolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, ha spiegato quale potrebbe essere la contropartita tecnica in grado di sbloccare definitivamente la trattativa di calciomercato e permettere a Jo Martinez di raggiungere l'Inter: La società nerazzurra sta valutando come abbassare il prezzo e la soluzione ideale per chiudere l'operazione è l'inserimento di Satriano. Una cessione a titolo definitivo. Su di lui ci sono anche club stranieri ma è chiaro che l'Inter guarda principalmente a un suo futuro al Genoa".











