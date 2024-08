CALCIOMERCATO INTER NEWS: BLITZ PER CHIESA!

Il calciomercato dell’Inter resta alla finestra per il futuro di Federico Chiesa che rimane incerto. Il classe 1997, fuori dai piani di Thiago Motta, continua ad allenarsi separatamente in attesa di chiarire dove proseguirà la sua carriera. La Juventus ha già chiarito la sua posizione: Chiesa è sul mercato e una soluzione deve essere trovata nelle ultime fasi delle trattative. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e un rinnovo che sembra improbabile, l’ex viola potrebbe firmare a parametro zero con un altro club a partire dal 1° febbraio prossimo.

L’Inter è alla ricerca di un attaccante con le caratteristiche di Chiesa, e il presidente Beppe Marotta ha espresso interesse per il giocatore, soprattutto dopo la mancata acquisizione di Gudmundsson, che è andato alla Fiorentina. In casa Juventus c’è preoccupazione per un possibile pre-accordo tra Chiesa e l’Inter per la prossima stagione, quando il giocatore sarà libero di firmare per un altro club. Questo scenario potrebbe spingere i nerazzurri a tentare di acquisire Chiesa già in questa sessione di mercato. La Repubblica suggerisce che l’Inter potrebbe offrire 10 milioni di euro per assicurarsi il giocatore, completando così il reparto offensivo di Simone Inzaghi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: AVANTI TUTTA SU PALACIOS

Il calciomercato dell’Inter è alla ricerca di un centrale di qualità e il club ha deciso di puntare su Tomás Palacios, giovane difensore classe 2003 dell’Independiente Rivadavia. Nonostante la forte concorrenza di Borussia Monchengladbach e Stoccarda, i nerazzurri hanno già ottenuto il consenso del giocatore, grazie anche all’intervento del vicepresidente Javier Zanetti. Tuttavia, resta da trovare l’accordo con l’Independiente e il Talleres, che detengono rispettivamente il 50% del cartellino del giocatore, con opzioni di acquisto fissate a circa 2 milioni di euro per ciascuna metà.

L’Inter potrebbe risolvere la questione con un’offerta complessiva di 6 milioni di euro, soddisfacendo entrambe le società. Nel frattempo, dall’Argentina arriva un segnale chiaro: il Talleres incontrerà presto l’Independiente Rivadavia per definire il futuro di Palacios. Il tecnico dell’Independiente, Martín Cicotello, ha confermato l’assenza del difensore dai convocati, lasciando intendere un imminente trasferimento. Palacios, determinato a trasferirsi all’Inter, ha già rifiutato un’offerta del Boca Juniors.