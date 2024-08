CALCIOMERCATO INTER, PIACE PALACIOS

Il calciomercato Inter è al lavoro per nuove soluzioni da proporre a Simone Inzaghi. La squadra è pressoché completata, ad eccezione del braccetto sinistro ovvero il ruolo di riserva si Alessandro Bastoni che servirebbe a chiudere ogni discorso di rosa.

L’Inter è pressoché ricca di opportunità e saluta questa sessione di mercato da squadra rinforzata. Mancherebbe giusto un tassello, come detto, che potrebbe essere colmato dall’arrivo di Palacios dell’Independiente Rivadavia.

Calciomercato Inter News/ Continua il pressing per Palacios. E per l'attacco... (17 agosto 2024)

Il calciatore è di proprietà del Talleres ed è proprio con questa squadra che l’Inter si ritrova costretta a colmare con Marotta, presidente del club nerazzurro, che non vorrebbe andare oltre i sei milioni prefissati in precedenza.

Il classe 2003 chiuderebbe senza nemmeno pensare ad una possibile cessione, rimanendo così completi al 100% e pronti ad una lunghissima e complicata stagione che vedrà l’Inter impegnata anche in Champions League e Mondiale per Club.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Palacios, occhio alla clausola. David per il 2025! (17 agosto 2025)

Un’annata calcisticamente molto complicata che metterà alla prima l’Inter, alla ricerca appunto dell’ultimo giocatore che Simone Inzaghi ha già ribadito nei giorni di scorsi ovvero questo braccetto di riserva a Bastoni, una richiesta da completare il prima possibile.

CALCIOMERCATO INTER, SI INSERISCE ZANETTI

Il calciomercato Inter si muove però in base a come decide il mercato. Infatti non è affatto semplice, dopo un inizio speciale con Taremi e Zielinski, mettere a referto ulteriori colpi per chiudere a tutti i costi la lista degli obiettivi di Inzaghi.

Si deve fare dunque di necessità virtù con Javier Zanetti che potrebbe in qualche modo giocare un ottimo ruolo nella corsa a Palacios: l’ex capitano dell’Inter sarebbe in contatto con il club argentino per la cessione del ragazzo.

Calciomercato Inter/ Incontro con Ramadani per Chiesa. Continua la ricerca del difensore (16 agosto 2024)